» » Рассекречен новый мощный смартфон Huawei
Раздел: Технологии  
0

Рассекречен новый мощный смартфон Huawei

Рассекречен новый мощный смартфон HuaweiЦену модели Nova 3 компания Huawei объявит ближе к началу продаж.

Компания Huawei официально представила мощный фаблет Nova 3, который поступит в продажу 20 июля в нескольких вариантах цветового исполнения, в том числе в чёрном и золотистом.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bin.ua.

Аппарат оснащён большим 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Заявлен 85-процентный охват цветового пространства NTSC.

В верхней части экрана имеется вырез: в нём располагаются датчики и сдвоенная фронтальная камера на основе сенсоров с 24 и 2 млн пикселей. Реализована система идентификации пользователей по лицу.

В тыльной части корпуса также располагается сдвоенная камера: она объединяет модули с 24 и 16 млн пикселей и максимальной диафрагмой f/1,8. Говорится о системе фазовой автофокусировки; есть светодиодная вспышка. Сзади также установлен дактилоскопический сканер.

«Сердцем» фаблета служит фирменный процессор Kirin 970, который содержит восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В состав чипа входят графический контроллер Mali-G72 MP12. За повышение производительности видеоподсистемы отвечает технология GPU Turbo.

Новинка несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64/128 Гбайт (расширяется за счёт карты microSD), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2 LE. Габариты составляют 157,0 × 73,7 × 7,3 мм, вес - 166 граммов.

Читайте также: Huawei выпустит новый мощный смартфон

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мА·ч. Применена программная платформа Android 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.2. Кроме того, стоит упомянуть систему Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD) и порт USB Type-C. Цену модели Nova 3 компания Huawei объявит ближе к началу продаж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:56 » Автор: Ирина Шевченко
     258
     0

Похожие новости по теме

Huawei представила смартфон на базе Android Go Huawei представила смартфон на базе Android Go

Новинка будет предлагаться в белом, сером и золотистом вариантах исполнения.

В Сети показали В Сети показали "живые" фото Huawei Nova 2S

Телефон официально не представлен.

На рынке Европы дебютировал компактный смартфон Huawei Y6 Pro На рынке Европы дебютировал компактный смартфон Huawei Y6 Pro

Аппарат выполнен в металлическом корпусе.

Meizu официально презентовала смартфон M6 Note Meizu официально презентовала смартфон M6 Note

Гаджет получил процессор Qualcomm Snapdragon 625.

Китайцы выпустили новый мощный смартфон Китайцы выпустили новый мощный смартфон

Новый смартфон Lenovo получил 10-ядерный чип.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх