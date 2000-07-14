» » В работе популярной соцсети произошел глобальный сбой
Раздел: Технологии  
0

В работе популярной соцсети произошел глобальный сбой

В работе популярной соцсети произошел глобальный сбойПользователи социальной сети Instagram не могут получить доступ к своим аккаунтам.

Сегодня вечером в социальной сети Instagram случился массовый сбой из-за которого пользователей Европы и США не пускает на сайт.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.

При попытке зайти в социальную сеть появляется ошибка 5хх Server Error.

Тем, кому все же удалось зайти на свой аккаунт, не удается получить доступ к ленте новостей.

Читайте также: В работе Skype произошел глобальный сбой

В Instagram пока никак не прокомментировали ситуацию. На данный момент неизвестно когда устранят неполадки в социальной сети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Instagram, глобальный сбой

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:57 » Автор: Ирина Шевченко
     433
     0

Похожие новости по теме

В самых популярных соцсетях мира произошел глобальный сбой В самых популярных соцсетях мира произошел глобальный сбой

На сбой в Facebook и Instagram жалуются пользователи со всего мира.

По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram

Пользователи по всему миру сообщают о проблеме в работе соцсетей.

В Facebook произошел глобальный сбой В Facebook произошел глобальный сбой

Жители многих стран Европы не могут получить доступ к сайту.

В работе Skype произошел глобальный сбой В работе Skype произошел глобальный сбой

Пользователи жалуются на проблемы со входом.

По всему миру произошел сбой в работе Facebook По всему миру произошел сбой в работе Facebook

Социальная сеть Facebook дала сбой в работе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх