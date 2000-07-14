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Раздел: Технологии  
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В Канаде создали универсальные солнечные батареи

В Канаде создали универсальные солнечные батареиНа сегодняшний день широко применяющиеся солнечные батареи, являются полностью синтетическими, однако авторы разработки предлагают им «биогенную» альтернативу.

Как утверждают специалисты, в будущем солнечные батареи, работающие благодаря живым организмам, догонят по эффективности «традиционные», и при этом будут значительно экономичнее, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на seMobile.

Учёные утверждают, что в прошлом попытки создать «биогенные» солнечные батареи подразумевали извлечение из бактерий природных «краскок», благодаря которым микроорганизмы осуществляют фотосинтез. Это дорогостоящий, сложный и, что особенно странно для «зелёной» энергетики, не самый экологичный процесс. В ходе новых экспериментов «краски» решили оставить в бактериях.

Специалисты модифицировали бактерии кишечной палочки таким образом, чтобы они производили большое количество ликопена — красителя, придадающего спелым помидорам характерный красный цвет и способного особенно эффективно преобразовывать свет в энергию. Затем бактерии «покрыли» минералом, способным работать как полупроводник, и поместили на стеклянную поверхность. По словам исследователей, в результате им удалось получить довольно эффективную солнечную батарею, накапливающую энергию как при ярком, так и при тусклом освещении.

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Специалисты предполагают, что их разработка сможет повысить популярность солнечной энергетики в тех частях мира, где погода чаще всего бывает пасмурной — например, в самой Британской Колумбии и некоторых странах Северной Европы.
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 Теги: Канада, солнечные батареи, инновации

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Сегодня, 09:38 » Автор: Ульяна Воликовская
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