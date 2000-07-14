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Раздел: Технологии  
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Ученые рассказали, как кондиционеры стимулируют работу мозга

Ученые рассказали, как кондиционеры стимулируют работу мозгаВысокие температуры влияют на когнитивные способности людей. К таким выводам пришли американские ученые из Гарвардского университета.

Ученые наблюдали за жизнь студентов в одном из общежитий Бостона, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Inshe.tv.

Для своих целей исследователи отобрали группу из 48 человек. Половина из них жила в комнатах с кондиционерами, другие таковыми не обладали. В итоге оказалось, что у тех, кто жил без кондиционеров, значительно снизились интеллектуальные способности — они хуже запоминали информацию и медленнее реагировали на вопросы.

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Удивительно, но самый сильный «провал» пришелся не на пик жары, а на первые дни прохлады. Возможно, это связано с тем, что помещения оставались прогретыми, хотя температура воздуха снизилась.
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 Теги: ученые, кондиционеры, мозг

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Сегодня, 10:58 » Автор: Ульяна Воликовская
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