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Раздел: Технологии  
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Американцы испытали уникальный мультикоптер

Американцы испытали уникальный мультикоптерКомпания Opener провела тестирование первого пассажирского персонального мультикоптера BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой.

Особенность летательного аппарата состоит в том, что у него простое управление, а для его использования не нужна лицензия пилота, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Мультикоптер BlackFly оснащен четырьми специальными моторами с воздушными винтами.

Данный аппарат может преодолеть около 40 км, а его скорость составляет до 100 км/ч.

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Поступить в продажу он может уже в 2019 году. В компании подчеркнули, что стоит данный аппарат будет "как внедорожник".


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 Теги: США, испытания, мультикоптер

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Сегодня, 12:14 » Автор: Ульяна Воликовская
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