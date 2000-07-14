Раздел: Технологии
Американцы испытали уникальный мультикоптер
Компания Opener провела тестирование первого пассажирского персонального мультикоптера BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой.
Особенность летательного аппарата состоит в том, что у него простое управление, а для его использования не нужна лицензия пилота, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Мультикоптер BlackFly оснащен четырьми специальными моторами с воздушными винтами.
Данный аппарат может преодолеть около 40 км, а его скорость составляет до 100 км/ч.
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Поступить в продажу он может уже в 2019 году. В компании подчеркнули, что стоит данный аппарат будет "как внедорожник".
Особенность летательного аппарата состоит в том, что у него простое управление, а для его использования не нужна лицензия пилота, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Мультикоптер BlackFly оснащен четырьми специальными моторами с воздушными винтами.
Данный аппарат может преодолеть около 40 км, а его скорость составляет до 100 км/ч.
Читайте также: Японцы отправят в космос грузовик для уборки мусора
Поступить в продажу он может уже в 2019 году. В компании подчеркнули, что стоит данный аппарат будет "как внедорожник".
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