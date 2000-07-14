Раздел: Технологии
Смартфоны Huawei оснастят мощными зарядками
Не столь высокую, как того хотелось бы потребителям, автономность современных смартфонов производители уже давно пытаются компенсировать хотя бы быстрой зарядкой.
Меньше месяца назад дебютировал люксовый смартфон Find X Automobili Lamborghini Edition, который благодаря 50-ваттному зарядному устройству (10 В при 5 А) заряжается полностью (3400 мА•ч) всего за рекордные 35 минут, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на proTV.
Похоже, в обозримом будущем смартфонные зарядки столь высокой мощности станут нормой. И Huawei, которая уже достаточно давно работает в этом направлении, вполне может в числе первых предложить соответствующие решения. Собственно, первое такое высокомощное ЗУ китайского производителя на этой неделе было замечено в базе данных китайского регулятора 3C (China Quality Certification Center).
В сертификационных документах 3C устройство проходит под обозначением HW-100400C00. Также соответствующая запись в базе регулятора позволяет узнать ключевые характеристики нового зарядного устройства Huawei.
Читайте также: Смартфоны Huawei будут работать на Windows 10
Блок поддерживает несколько режимов работы и способно выдавать максимальную мощность зарядки 40 Вт (напряжение 10 В при силе тока 4 А). Это почти вдвое больше мощности стандартного зарядного устройства (22 Вт), идущего в комплекте с актуальными флагманскими смартфонами Huawei серии P20.
Меньше месяца назад дебютировал люксовый смартфон Find X Automobili Lamborghini Edition, который благодаря 50-ваттному зарядному устройству (10 В при 5 А) заряжается полностью (3400 мА•ч) всего за рекордные 35 минут, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на proTV.
Похоже, в обозримом будущем смартфонные зарядки столь высокой мощности станут нормой. И Huawei, которая уже достаточно давно работает в этом направлении, вполне может в числе первых предложить соответствующие решения. Собственно, первое такое высокомощное ЗУ китайского производителя на этой неделе было замечено в базе данных китайского регулятора 3C (China Quality Certification Center).
В сертификационных документах 3C устройство проходит под обозначением HW-100400C00. Также соответствующая запись в базе регулятора позволяет узнать ключевые характеристики нового зарядного устройства Huawei.
Читайте также: Смартфоны Huawei будут работать на Windows 10
Блок поддерживает несколько режимов работы и способно выдавать максимальную мощность зарядки 40 Вт (напряжение 10 В при силе тока 4 А). Это почти вдвое больше мощности стандартного зарядного устройства (22 Вт), идущего в комплекте с актуальными флагманскими смартфонами Huawei серии P20.
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