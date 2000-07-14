» » В работе Instagram произошёл сбой
Раздел: Технологии  
0

В работе Instagram произошёл сбой

В работе Instagram произошёл сбойСбой произошел около 21.00.

Массовый сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в пятницу вечером в США и некоторых странах Европы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.

Читайте также: В работе Facebook и Instagram произошел сбой

По данным сайта, около 54% жалоб пользователей связаны с невозможностью обновить новостную ленту, еще в 23% сообщается о проблемах с веб-версией социальной сети, а 22% указывают на невозможность зайти в социальную сеть под своим аккаунтом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Instagram, работа, сбой

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
     1
     0

Похожие новости по теме

В работе популярной соцсети произошел глобальный сбой В работе популярной соцсети произошел глобальный сбой

Пользователи социальной сети Instagram не могут получить доступ к своим аккаунтам.

В Viber произошел сбой В Viber произошел сбой

Наибольшее число жалоб поступает из РФ.

В работе Facebook и Instagram произошел сбой В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Известный социальные сети этим днем стали работать хуже обычного.

В Facebook произошел глобальный сбой В Facebook произошел глобальный сбой

Жители многих стран Европы не могут получить доступ к сайту.

В работе соцсети Facebook произошел сбой В работе соцсети Facebook произошел сбой

Возникали трудности с работой сайта и отправкой сообщений.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх