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Раздел: Технологии  
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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функцияНововведение позволит быстрее избавляться от спама.

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp. Пользователи смогут помечать сообщения как прочитанные, не открывая мобильное приложение.

Функция должна быть доступна в следующем обновлении WhatsApp. Сейчас ее можно увидеть в бета-версии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.

Разработчики мессенджера ожидают, что нововведение позволит быстрее избавляться от спама и устаревших писем. Сейчас приложение предусматривает лишь возможность «быстрого ответа» на уведомления.

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News.ru сообщал, что с конца июня в WhatsApp можно создавать каналы. В мае приложение подарило своим пользователям функцию групповых аудио— и видеозвонков.
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 Теги: WhatsApp, новая функция

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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