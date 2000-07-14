» » Эксперты назвали самые стильные смартфоны
Раздел: Технологии  
0

Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Эксперты назвали самые стильные смартфоныСамые красивые смартфоны в истории индустрии.

Интересных по дизайну смартфонов на рынке очень мало. Но все-таки некоторым производителям удалось вдохнуть жизнь и эмоции в одноликие прямоугольники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.

Недавно появившийся на рынке Huawei P20 Pro некоторые считают одним из самых красивых гаджетов в истории смартфоностроения. Хотя у "яблочников" есть контраргумент в виде iPhone X, который стал первым серьезным обновлением для Apple за несколько лет.

Эксперты решили вспомнить, что интересного было на рынке со времен первого iPhone. И посмотреть, какая эволюция привела к появлению нынешних лидеров.

HTC One V
Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Компания HTC одно время была законодателем мод в мире смартфонов, вспомнить хотя бы миллионы китайских клонов и то, что после флагмана HTC One Apple быстро перешла на металл в своих устройствах. Но есть одна модель, которая до сих пор отличается от всего, что было и есть на рынке - это HTC One V.

Во времена этой модели производители не сильно переживали вокруг размеров устройства и рамок вокруг экрана. Поэтому тут HTC оторвалась на полную катушку, и добавила стильный металлический бортик. Смартфон отлично продавался в нашей стране (и не только) благодаря сбалансированной цене, приличным характеристикам, а узнаваемый дизайн и огромное количество устройств на руках дополнительно играли на руку модели.

Sony Xperia S

Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Sony Xperia S стал одним из последних смартфонов компании, перед тем как она взяла передышку в дизайне и материалах (иначе как объяснить существование таких устройств, как Xperia V, Z, ZL и других).

На несколько лет Sony перестала впечатлять фанатов качеством и стилем и из-за этого (в том числе) здорово потеряла в продажах. Зато Xperia S (Xperia P, кстати, тоже был “с огоньком”, только материалы попроще) можно смело назвать самым зажигательным устройством в линейке бренда. Модель оснащалась прозрачной панелью, которая подсвечивалась разными цветами, как только на устройство приходило сообщение или поступал вызов.

Samsung Galaxy S6/S6 Edge

Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Если посмотреть на четыре последних поколения флагманов Samsung, то Galaxy S6 / S6 Edge, возможно, не покажется самым интересным. Устройство уступает по эргономике последним моделям, а выпирающая камера доставила много боли как эстетам, так и обычным пользователям.

Но именно с этого поколения начинается текущее направление в дизайне флагманов Samsung. Тут компания взяла курс на стекло, металл и неожиданные цвета, после долгих и унылых пяти лет клонирования внешности iPhone, и тут же позволила себе дерзнуть сочными цветами - зеленым и голубым. После этих устройств осмелел и остальной рынок. Фактически, это один из тех немногих случаев, когда Samsung принял участие в формировании моды.

Sony Xperia Z5 Premium

Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Sony Xperia Z5 Premium в свое время удивил тремя вещами: первым 4К-дисплеем в смартфонах, его полной бесполезностью и роскошным зеркальным корпусом. Несмотря на скромную по нынешним меркам диагональ экрана в 5,5 дюймов, модель обладала чудовищной эргономикой (Sony не стремилась сделать компактные рамки вокруг экрана), при огромной цене уступала по возможностям конкурентам - Samsung, LG, Huawei и другим, а внешность ее сильно страдала от отсутствия олеофобного покрытия. Тем не менее, компания Sony показала, что смартфон может выглядеть гораздо дороже “айфона”, если дать себе смелость в расцветках и материалах.

Apple iPhone X

Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Целых три года ждали фанаты следующего проявления гениальной дизайнерской мысли от Apple.

И наконец дождались. Неоднозначная "монобровь", которую сначала все высмеивали, а сегодня уже безоговорочно приняли, не единственная отличительная черта "десятки".

У iPhone X есть еще и реально безрамочный экран. Просто сравните с конкурентами, у которых получается сделать действительно маленькие рамки сверху и по бокам от экрана, но никак не получается избавиться от отступа внизу. А все потому, что Apple не экономит и заказывает дисплеи загнутые внизу, таким образом получается, что шлейф дисплея оказывается развернут в нужную сторону. А конкуренты, которые не используют загнутые экраны, вынуждены оставлять место для шлейфа с прямым соединением.

В общем, iPhone X - реальный красавчик, как раз то, чего ждали фанаты бренда.

Читайте также: Эксперты назвали самые опасные смартфоны

Huawei P20 Pro

Эксперты назвали самые стильные смартфоны

Наконец, закрывает наш список свежайший флагман Huawei, модель P20 Pro. Производители электроники несколько лет назад начали уверенно играть с цветами корпуса, но Huawei P20 Pro, вернее самая дерзкая версия модели с градиентной окраской, стала венцом дизайнерской мысли в мире смартфонов. И пусть, скорее всего, самым продаваемым цветом останется черный, броский и смелый зелено-фиолетовый P20 Pro расцветки “Сумерки” соберет гораздо больше завистливых взглядов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смартфоны, стиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:28 » Автор: Ирина Шевченко
     286
     0

Похожие новости по теме

Самые красивые смартфоны в истории индустрии Самые красивые смартфоны в истории индустрии

Только что появившийся на рынке Huawei P20 Pro некоторые считают одним из самых красивых гаджетов.

Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

Составлен рейтинг.

iPhone 7 и Sony Xperia XZ протестировали на бенчмарке iPhone 7 и Sony Xperia XZ протестировали на бенчмарке

Японский смартфон оказался слабее своего американского конкурента.

Японская компания Sony выпустила Lite версию флагмана Xperia Z6 Японская компания Sony выпустила Lite версию флагмана Xperia Z6

Согласно имеющейся информации, в этом году нас ждёт целых пять варинатов Xperia Z6.

Рейтинг смартфонов с самой лучшей камерой Рейтинг смартфонов с самой лучшей камерой

Стала известна модель смартфона, у которой самая лучшая камера.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх