Раздел: Технологии
В Сети появилась новая информация о гибком смартфоне от Microsoft
Surface Phone от Microsoft должен поступить в продажу в 2019 году.
Появились новости о долгожданном гибком смартфоне с двумя экранами Surface Phone.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.
Microsoft уже переносил начало его выпуска, потом появилось сообщение, что разработка остановлена, а взамен может быть выпущен очередной ноутбук с поддержкой приложений Win32. Теперь же появилось сообщение, что изготовитель вновь переделывает внешний вид и операционную систему гаджета. Согласно последним обещаниям разработчика, Surface Phone должен быть выпущен в 2019 году.
Ожидались сразу три новинки: планшет Surface Go (Libra), Surface Pro 6 (Carmel) и сгибающийся смартфон, который можно будет превратить в планшет или в ноутбук, Surface Phone (Andromeda). Озвучено, что Surface Phone будет работать на базе Windows 10. Процессором должен служить Snapdragon 850.
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Изготовитель сообщил, что в разработке находятся несколько вариантов Surface Phone, но чтобы гарантировать его уникальность, компания перерабатывает и программную, и аппаратную части устройства. Руководство Microsoft заявляло, что новинка должна задать новую нишу устройств на рынке.
Появились новости о долгожданном гибком смартфоне с двумя экранами Surface Phone.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.
Microsoft уже переносил начало его выпуска, потом появилось сообщение, что разработка остановлена, а взамен может быть выпущен очередной ноутбук с поддержкой приложений Win32. Теперь же появилось сообщение, что изготовитель вновь переделывает внешний вид и операционную систему гаджета. Согласно последним обещаниям разработчика, Surface Phone должен быть выпущен в 2019 году.
Ожидались сразу три новинки: планшет Surface Go (Libra), Surface Pro 6 (Carmel) и сгибающийся смартфон, который можно будет превратить в планшет или в ноутбук, Surface Phone (Andromeda). Озвучено, что Surface Phone будет работать на базе Windows 10. Процессором должен служить Snapdragon 850.
Читайте также: В Сети появилась новая информация об ожидаемой BMW M2
Изготовитель сообщил, что в разработке находятся несколько вариантов Surface Phone, но чтобы гарантировать его уникальность, компания перерабатывает и программную, и аппаратную части устройства. Руководство Microsoft заявляло, что новинка должна задать новую нишу устройств на рынке.
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