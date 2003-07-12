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Раздел: Технологии  
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В Сети появилась новая информация о гибком смартфоне от Microsoft

В Сети появилась новая информация о гибком смартфоне от MicrosoftSurface Phone от Microsoft должен поступить в продажу в 2019 году.

Появились новости о долгожданном гибком смартфоне с двумя экранами Surface Phone.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.

Microsoft уже переносил начало его выпуска, потом появилось сообщение, что разработка остановлена, а взамен может быть выпущен очередной ноутбук с поддержкой приложений Win32. Теперь же появилось сообщение, что изготовитель вновь переделывает внешний вид и операционную систему гаджета. Согласно последним обещаниям разработчика, Surface Phone должен быть выпущен в 2019 году.

Ожидались сразу три новинки: планшет Surface Go (Libra), Surface Pro 6 (Carmel) и сгибающийся смартфон, который можно будет превратить в планшет или в ноутбук, Surface Phone (Andromeda). Озвучено, что Surface Phone будет работать на базе Windows 10. Процессором должен служить Snapdragon 850.

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Изготовитель сообщил, что в разработке находятся несколько вариантов Surface Phone, но чтобы гарантировать его уникальность, компания перерабатывает и программную, и аппаратную части устройства. Руководство Microsoft заявляло, что новинка должна задать новую нишу устройств на рынке.
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 Теги: Microsoft, Surface Phone

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Сегодня, 17:42 » Автор: Ирина Шевченко
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