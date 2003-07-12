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Раздел: Технологии  
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Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз

Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрпризПользователей браузера Google Chrome ждет разочарование.

После обновления браузер начнет потреблять на 13% больше оперативной памяти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование, когда компания выпустил следующее обновление. Новая версия, как выяснилось, будет использовать сразу на 13% больше оперативной памяти, чем сейчас.

Данную цифру официально потвердили в самой корпорации. При этом, как оговаривается в блоге Google, неприятное нововведение необходимо для улучшения уровня обеспечения безопасности.

В Google также подтвердили, что повышающий использование оперативной памяти патч коснется всех настольных платформ — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.

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Как ожидается, мобильная версия Chrome получит аналогичное обновление, но позднее.
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 Теги: Google Chrome, сюрприз

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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