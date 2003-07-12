Раздел: Технологии
Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз
Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование.
После обновления браузер начнет потреблять на 13% больше оперативной памяти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование, когда компания выпустил следующее обновление. Новая версия, как выяснилось, будет использовать сразу на 13% больше оперативной памяти, чем сейчас.
Данную цифру официально потвердили в самой корпорации. При этом, как оговаривается в блоге Google, неприятное нововведение необходимо для улучшения уровня обеспечения безопасности.
В Google также подтвердили, что повышающий использование оперативной памяти патч коснется всех настольных платформ — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.
Читайте также: В Google Chrome появится новая функция
Как ожидается, мобильная версия Chrome получит аналогичное обновление, но позднее.
После обновления браузер начнет потреблять на 13% больше оперативной памяти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование, когда компания выпустил следующее обновление. Новая версия, как выяснилось, будет использовать сразу на 13% больше оперативной памяти, чем сейчас.
Данную цифру официально потвердили в самой корпорации. При этом, как оговаривается в блоге Google, неприятное нововведение необходимо для улучшения уровня обеспечения безопасности.
В Google также подтвердили, что повышающий использование оперативной памяти патч коснется всех настольных платформ — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.
Читайте также: В Google Chrome появится новая функция
Как ожидается, мобильная версия Chrome получит аналогичное обновление, но позднее.
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