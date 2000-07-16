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Раздел: Технологии  
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Google начала процесс отказа от Android

Google начала процесс отказа от Android Google начала процесс отказа от Android в пользу совершенно новой ОС.

Операционной системе Android совсем недавно исполнилось десять лет. За это время она крайне сильно преобразилась, а также стала работать в десятки раз стабильнее и быстрее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.

Тем не менее, многие «болячки» остались, главных среди которых две – сложный процесс распространения обновлений и слабая система защиты, из-за которой ежедневно жертвами хакеров становятся миллионы человек. Сегодня, 27 апреля 2018 года, Google начала процесс отказа от устаревшей операционной системы в пользую совершенно новой, которая носит название Fuchsia OS.

Разработчик с форума XDA с ником forkbomb444, изучая содержимое базы AOSP, нашел упоминание совершенно новой операционной системы. Он сразу же написал о своей находке на форуме, после чего эту информацию подтвердили другие разработчики, которым даже удалось выяснить некоторые подробности. Как оказалось, компания Google добавила в Android поддержку ядра Zircon, которое является основой Fuchsia OS.

Проще говоря, Google начала процесс отказа от Android в пользу совершенно новой ОС, однако здесь есть множество вопросов. Никто из экспертов до сих пор не может даже предположить, как именно американская корпорация заменит старую операционную систему новой, ведь для этого придется портировать все приложения и сервисы, а на это может уйти несколько лет. Поддержка ядра Zircon в AOSP может означать, что «поисковой гигант» хочет протестировать возможность запуска программ и игр от Android, созданных за более чем 10 лет, на Fuchsia OS.

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Если Google удастся обеспечить 100% совместимость программного обеспечения от Android с операционной системой Fuchsia OS, то она избавит его и разработчиков от множества проблем. За счет этого он сможет произвести замену старой ОС на новую буквально за несколько месяцев. Интереснее всего то, что «поисковой гигант» вкладывает в совершенно новую операционную систему для смартфонов, планшетов, телевизоров и любых других гаджетов внушительные суммы денег, постоянно расширяя штат сотрудников, работающих над ней, но при этом он до сих пор не рассказал миру о своих планах на ее счет.
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 Теги: Google, Android

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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