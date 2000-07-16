Раздел: Технологии
Google начала процесс отказа от Android
Google начала процесс отказа от Android в пользу совершенно новой ОС.
Операционной системе Android совсем недавно исполнилось десять лет. За это время она крайне сильно преобразилась, а также стала работать в десятки раз стабильнее и быстрее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.
Тем не менее, многие «болячки» остались, главных среди которых две – сложный процесс распространения обновлений и слабая система защиты, из-за которой ежедневно жертвами хакеров становятся миллионы человек. Сегодня, 27 апреля 2018 года, Google начала процесс отказа от устаревшей операционной системы в пользую совершенно новой, которая носит название Fuchsia OS.
Разработчик с форума XDA с ником forkbomb444, изучая содержимое базы AOSP, нашел упоминание совершенно новой операционной системы. Он сразу же написал о своей находке на форуме, после чего эту информацию подтвердили другие разработчики, которым даже удалось выяснить некоторые подробности. Как оказалось, компания Google добавила в Android поддержку ядра Zircon, которое является основой Fuchsia OS.
Проще говоря, Google начала процесс отказа от Android в пользу совершенно новой ОС, однако здесь есть множество вопросов. Никто из экспертов до сих пор не может даже предположить, как именно американская корпорация заменит старую операционную систему новой, ведь для этого придется портировать все приложения и сервисы, а на это может уйти несколько лет. Поддержка ядра Zircon в AOSP может означать, что «поисковой гигант» хочет протестировать возможность запуска программ и игр от Android, созданных за более чем 10 лет, на Fuchsia OS.
Читайте также: Google запустила переход от названия Android Pay
Если Google удастся обеспечить 100% совместимость программного обеспечения от Android с операционной системой Fuchsia OS, то она избавит его и разработчиков от множества проблем. За счет этого он сможет произвести замену старой ОС на новую буквально за несколько месяцев. Интереснее всего то, что «поисковой гигант» вкладывает в совершенно новую операционную систему для смартфонов, планшетов, телевизоров и любых других гаджетов внушительные суммы денег, постоянно расширяя штат сотрудников, работающих над ней, но при этом он до сих пор не рассказал миру о своих планах на ее счет.
Операционной системе Android совсем недавно исполнилось десять лет. За это время она крайне сильно преобразилась, а также стала работать в десятки раз стабильнее и быстрее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.
Тем не менее, многие «болячки» остались, главных среди которых две – сложный процесс распространения обновлений и слабая система защиты, из-за которой ежедневно жертвами хакеров становятся миллионы человек. Сегодня, 27 апреля 2018 года, Google начала процесс отказа от устаревшей операционной системы в пользую совершенно новой, которая носит название Fuchsia OS.
Разработчик с форума XDA с ником forkbomb444, изучая содержимое базы AOSP, нашел упоминание совершенно новой операционной системы. Он сразу же написал о своей находке на форуме, после чего эту информацию подтвердили другие разработчики, которым даже удалось выяснить некоторые подробности. Как оказалось, компания Google добавила в Android поддержку ядра Zircon, которое является основой Fuchsia OS.
Проще говоря, Google начала процесс отказа от Android в пользу совершенно новой ОС, однако здесь есть множество вопросов. Никто из экспертов до сих пор не может даже предположить, как именно американская корпорация заменит старую операционную систему новой, ведь для этого придется портировать все приложения и сервисы, а на это может уйти несколько лет. Поддержка ядра Zircon в AOSP может означать, что «поисковой гигант» хочет протестировать возможность запуска программ и игр от Android, созданных за более чем 10 лет, на Fuchsia OS.
Читайте также: Google запустила переход от названия Android Pay
Если Google удастся обеспечить 100% совместимость программного обеспечения от Android с операционной системой Fuchsia OS, то она избавит его и разработчиков от множества проблем. За счет этого он сможет произвести замену старой ОС на новую буквально за несколько месяцев. Интереснее всего то, что «поисковой гигант» вкладывает в совершенно новую операционную систему для смартфонов, планшетов, телевизоров и любых других гаджетов внушительные суммы денег, постоянно расширяя штат сотрудников, работающих над ней, но при этом он до сих пор не рассказал миру о своих планах на ее счет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1142
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
Оставьте свой комментарий