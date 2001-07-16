Раздел: Технологии
Nvidia испытывает проблемы с продажами видеокарт
Продажи видеокарт упали более чем на 50% в розничных сетях Северной Америки и Европы.
Недавний «криптовалютный бум» спровоцировал не только значительный рост продаж новых видеокарт прошлым летом и зимой, но и как следствие, серьёзное падение рынка в настоящий момент. О трудностях компании TUL/PowerColor с продажами «красных» видеоускорителей мы сообщали несколько дней назад (к слову, в эти дни на американской торговой площадке NewEgg майнинговая карта PowerColor Radeon RX 580 8 GB предлагалась за смешные $200), а теперь аналогичные новости пришли и с противоположного лагеря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Как сообщает издание Barron’s со ссылкой на отчет аналитика компании BlueFin Research Partners Пола Петерсона (Paul Peterson), продажи видеокарт упали более чем на 50% в розничных сетях Северной Америки и Европы. В отчете сказано: «в Nvidia были удивлены тем, что спрос со стороны геймеров не восстановился, несмотря на снижение цен» и «Nvidia оказывает давление на поставщиков и производителей видеокарт с целью дальнейшего снижения цены».
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Основным движущим фактором таких действий является желание распродать имеющиеся складские запасы видеокарт архитектуры Pascal и подготовить рынок для готовящегося нового поколения ускорителей. Кроме того, господин Петерсон отметил неутешительную ситуацию с продажами видеоадаптеров с чипами AMD и отсутствие в обозримом будущем перспектив на её исправление.
Недавний «криптовалютный бум» спровоцировал не только значительный рост продаж новых видеокарт прошлым летом и зимой, но и как следствие, серьёзное падение рынка в настоящий момент. О трудностях компании TUL/PowerColor с продажами «красных» видеоускорителей мы сообщали несколько дней назад (к слову, в эти дни на американской торговой площадке NewEgg майнинговая карта PowerColor Radeon RX 580 8 GB предлагалась за смешные $200), а теперь аналогичные новости пришли и с противоположного лагеря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Как сообщает издание Barron’s со ссылкой на отчет аналитика компании BlueFin Research Partners Пола Петерсона (Paul Peterson), продажи видеокарт упали более чем на 50% в розничных сетях Северной Америки и Европы. В отчете сказано: «в Nvidia были удивлены тем, что спрос со стороны геймеров не восстановился, несмотря на снижение цен» и «Nvidia оказывает давление на поставщиков и производителей видеокарт с целью дальнейшего снижения цены».
Читайте также: В YouTube для Android появился режим инкогнито
Основным движущим фактором таких действий является желание распродать имеющиеся складские запасы видеокарт архитектуры Pascal и подготовить рынок для готовящегося нового поколения ускорителей. Кроме того, господин Петерсон отметил неутешительную ситуацию с продажами видеоадаптеров с чипами AMD и отсутствие в обозримом будущем перспектив на её исправление.
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