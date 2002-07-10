Раздел: Технологии
Boeing заинтересовался летающим поездом
Капсулы можно оснастить электродвигателями и автопилотом.
Французская компания Akka Technologies разработала концепцию нового летательного транспорта, который может сменить традиционные самолеты так же, как электромобили вытесняют машины с ДВС. Называется идея «Link & Fly» и она уже привлекла внимание Boeing, а также крупных инвесторов Азии, которые ищут способ резко обогнать европейскую и особенно американскую авиастроительные отрасли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TECHCULT.
С точки зрения потребителей-пассажиров это выглядит как «летающий поезд». Люди в аэропорту после регистрации на рейс садятся в капсулу, которая напоминает вагон поезда, но с интерьером салона самолета. Она самодвижущаяся и по команде диспетчера выруливает к месту стыковки с летающей платформой. Та выглядит как планер с размахом крыльев в 49 м, длиной 34 м и высотой 8 м. Пассажирская капсула крепится к ней снизу и этот тандем взлетает в небо.
Первое преимущество — минимизация простоя самолета на земле, она займет ровно столько секунд, сколько нужно на посадку, смену капсул и взлет. Загрузка и разгрузка капсул никак не связаны с полетами, что экономит время и улучшает безопасность. Далее, капсулы могут быть пассажирскими, грузовыми, специальными и т.д. Универсальной летающей платформе не имеет значения, что везти, пока все укладывается в ограничения по весу.
Читайте также: Так выглядит роскошный салон Boeing 787-8 Dreamliner. Фото
Капсулы можно оснастить электродвигателями и автопилотом, а планировку аэропорта переделать для оптимизации их перемещения. Больше не нужны рулежные дорожки, причальные терминалы, трапы и прочее оборудование, вместо этого в черте города строится специальный вокзал, откуда пассажиры с комфортом и без пробок едут к системе взлетных полос вдалеке. А с противоположного направления туда движутся капсулы с грузами — логистика станет настолько гибкой, что нынешние аэропорты сразу окажутся вне конкуренции.
Французская компания Akka Technologies разработала концепцию нового летательного транспорта, который может сменить традиционные самолеты так же, как электромобили вытесняют машины с ДВС. Называется идея «Link & Fly» и она уже привлекла внимание Boeing, а также крупных инвесторов Азии, которые ищут способ резко обогнать европейскую и особенно американскую авиастроительные отрасли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TECHCULT.
С точки зрения потребителей-пассажиров это выглядит как «летающий поезд». Люди в аэропорту после регистрации на рейс садятся в капсулу, которая напоминает вагон поезда, но с интерьером салона самолета. Она самодвижущаяся и по команде диспетчера выруливает к месту стыковки с летающей платформой. Та выглядит как планер с размахом крыльев в 49 м, длиной 34 м и высотой 8 м. Пассажирская капсула крепится к ней снизу и этот тандем взлетает в небо.
Первое преимущество — минимизация простоя самолета на земле, она займет ровно столько секунд, сколько нужно на посадку, смену капсул и взлет. Загрузка и разгрузка капсул никак не связаны с полетами, что экономит время и улучшает безопасность. Далее, капсулы могут быть пассажирскими, грузовыми, специальными и т.д. Универсальной летающей платформе не имеет значения, что везти, пока все укладывается в ограничения по весу.
Читайте также: Так выглядит роскошный салон Boeing 787-8 Dreamliner. Фото
Капсулы можно оснастить электродвигателями и автопилотом, а планировку аэропорта переделать для оптимизации их перемещения. Больше не нужны рулежные дорожки, причальные терминалы, трапы и прочее оборудование, вместо этого в черте города строится специальный вокзал, откуда пассажиры с комфортом и без пробок едут к системе взлетных полос вдалеке. А с противоположного направления туда движутся капсулы с грузами — логистика станет настолько гибкой, что нынешние аэропорты сразу окажутся вне конкуренции.
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