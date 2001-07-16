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Раздел: Технологии  
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Во Франции начали разработку истребителя будущего

Во Франции начали разработку истребителя будущегоНовый истребитель пилотируемый, возможно даже двухместным.

Авиастроительная корпорация Dassault Aviation, расположенная во Франции, объявила о создании собственного истребителя пятого поколения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.

Никаких подробностей о проекте корпорация пока не раскрывает в рамках секретности. Но показали общий вид будущего самолета-истребителя, который внешне напоминает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX, который разрабатывается в США.

Судя по внешним данным, новый истребитель пилотируемый, возможно даже двухместным. Некоторые эксперты считают, что данная модель получит беспилотную версию.

К истребителям пятого поколения относят самолеты с малой заметностью в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, высокой боевой эффективностью, сверхманевренностью и полетами на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа.

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На текущий момент таких истребителей не много: американские F-22 Raptor и F-35A/B, китайские Chengdu J-20 и J-31, российский Су-57, а также японский Mitsubishi X-2.

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 Теги: Франция, истребитель

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Вчера, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
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