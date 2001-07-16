Раздел: Технологии
Во Франции начали разработку истребителя будущего
Новый истребитель пилотируемый, возможно даже двухместным.
Авиастроительная корпорация Dassault Aviation, расположенная во Франции, объявила о создании собственного истребителя пятого поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.
Никаких подробностей о проекте корпорация пока не раскрывает в рамках секретности. Но показали общий вид будущего самолета-истребителя, который внешне напоминает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX, который разрабатывается в США.
Судя по внешним данным, новый истребитель пилотируемый, возможно даже двухместным. Некоторые эксперты считают, что данная модель получит беспилотную версию.
К истребителям пятого поколения относят самолеты с малой заметностью в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, высокой боевой эффективностью, сверхманевренностью и полетами на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа.
Читайте также: Автомобиль будущего: McLaren начал разработку электрического суперкара
На текущий момент таких истребителей не много: американские F-22 Raptor и F-35A/B, китайские Chengdu J-20 и J-31, российский Су-57, а также японский Mitsubishi X-2.
Авиастроительная корпорация Dassault Aviation, расположенная во Франции, объявила о создании собственного истребителя пятого поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.
Никаких подробностей о проекте корпорация пока не раскрывает в рамках секретности. Но показали общий вид будущего самолета-истребителя, который внешне напоминает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX, который разрабатывается в США.
Судя по внешним данным, новый истребитель пилотируемый, возможно даже двухместным. Некоторые эксперты считают, что данная модель получит беспилотную версию.
К истребителям пятого поколения относят самолеты с малой заметностью в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, высокой боевой эффективностью, сверхманевренностью и полетами на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа.
Читайте также: Автомобиль будущего: McLaren начал разработку электрического суперкара
На текущий момент таких истребителей не много: американские F-22 Raptor и F-35A/B, китайские Chengdu J-20 и J-31, российский Су-57, а также японский Mitsubishi X-2.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
911
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Оставьте свой комментарий