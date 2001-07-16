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Раздел: Технологии  
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Samsung Galaxy S10 выйдет в трех версиях

Samsung Galaxy S10 выйдет в трех версияхВ 2019 году корейцы выпустят 40 миллионов Galaxy 10.

Компания Samsung, по уверениям аналитиков, готовится к запуску флагмана Galaxy S10 в трех разных размерах в 2019 году.

Таким образом корейцы надеются ответить Apple, которая должна представить осенью три iPhone разных размеров, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Аналитик Мин Чи Куо полагает, что "десятка" выйдет в трех вариантах: с 5,8-дюймовым, 6,1-дюймовым и 6,4-дюймовым экранами. Две крупные модели получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, а у самой компактной модели привычный сканер расположится сбоку. У текущей модели, Galaxy S9, сканер отпечатков находится на задней панели, под камерой. По данным аналитика, осенью Apple тоже выпустит три новых смартфона, но ни один из них не получит сканер под дисплеем.

Эти данные соответствуют предыдущему отчету корейского издания The Bell о функциях безопасности S10.

Ранее источники отмечали, что Samsung Galaxy S10 получит камеру с тремя объективами и 3D-сканер лица. Подробности о модулях не сообщались, но ожидается, что Samsung может потеснить Huawei в рейтинге смартфонов с лучшими камерами. Судя по всему такой модуль установят только в старшей версии, с экраном 6,4 дюйма.

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По прогнозу эксперта, в 2019 году корейцы выпустят 40 миллионов Galaxy 10, преимущественно более дорогих, то есть с экранами 6,1 и 6,4". Во сколько оценят эти и младшую модели, неизвестно. Корейские источники отмечают, что Samsung еще не завершила разработку всех спецификаций для Galaxy S10.
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 Теги: Samsung, Galaxy S10

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Сегодня, 11:06 » Автор: Богдан Процив
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