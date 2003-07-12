Раздел: Технологии
Глава Samsung показал Galaxy Note 9
Компания Samsung пока официально не представила Galaxy Note 9.
Президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох был замечен со смартфоном Galaxy Note 9, который еще не представлен официально.
Новый гаджет отличается от Galaxy Note 8, в частности, расположением датчика отпечатков пальцев на задней панели, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Возможно, Ди Джей Кох понадеялся, что между Note 8 и Note 9 нет серьезных различий в дизайне, поэтому и решился использовать Galaxy Note 9 публично. Однако, если присмотреться к снимку, то можно увидеть, что сенсор отпечатков расположен ниже камеры, а не сбоку.
Ди Джей Кох делает что-то на своем смартфоне с помощью S Pen, но его рука закрывает большую часть устройства, поэтому трудно понять, какие изменения дизайна были внесены в новый стилус. Ранее сообщалось, что новый S Pen получит поддержку Bluetooth, которая позволит ему выполнять целый ряд новых функций.
По слухам, Galaxy Note 9 получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 или чипы Exynos, в зависимости от рынка. В продаже появится несколько вариантов устройств, которые отличаются друг от друга объемом встроенной и оперативной памяти: 6 или 8 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 128, 256 или 512 ГБ.
Нижняя рамка спереди будет немного тоньше, чем на Galaxy Note 8. В остальном оба устройства будут выглядеть почти одинаково. И, как уже говорилось, датчик отпечатков пальцев будет располагаться не рядом с датчиками камеры, а под ними.
Читайте также: Nokia X5: озвучена новая дата запуска смартфона
Компания Samsung пока официально не представила Galaxy Note 9. Это будет сделано 9 августа. Тогда каждый сможет увидеть, как выглядит устройство. Но ранние слухи упоминали, что устройство выглядит почти идентично его предшественнику.
Президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох был замечен со смартфоном Galaxy Note 9, который еще не представлен официально.
Новый гаджет отличается от Galaxy Note 8, в частности, расположением датчика отпечатков пальцев на задней панели, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Возможно, Ди Джей Кох понадеялся, что между Note 8 и Note 9 нет серьезных различий в дизайне, поэтому и решился использовать Galaxy Note 9 публично. Однако, если присмотреться к снимку, то можно увидеть, что сенсор отпечатков расположен ниже камеры, а не сбоку.
Ди Джей Кох делает что-то на своем смартфоне с помощью S Pen, но его рука закрывает большую часть устройства, поэтому трудно понять, какие изменения дизайна были внесены в новый стилус. Ранее сообщалось, что новый S Pen получит поддержку Bluetooth, которая позволит ему выполнять целый ряд новых функций.
По слухам, Galaxy Note 9 получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 или чипы Exynos, в зависимости от рынка. В продаже появится несколько вариантов устройств, которые отличаются друг от друга объемом встроенной и оперативной памяти: 6 или 8 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 128, 256 или 512 ГБ.
Нижняя рамка спереди будет немного тоньше, чем на Galaxy Note 8. В остальном оба устройства будут выглядеть почти одинаково. И, как уже говорилось, датчик отпечатков пальцев будет располагаться не рядом с датчиками камеры, а под ними.
Читайте также: Nokia X5: озвучена новая дата запуска смартфона
Компания Samsung пока официально не представила Galaxy Note 9. Это будет сделано 9 августа. Тогда каждый сможет увидеть, как выглядит устройство. Но ранние слухи упоминали, что устройство выглядит почти идентично его предшественнику.
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