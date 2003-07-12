Microsoft откажется от ежемесячных обновлений Windows

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Автоматические обновления для Windows 7, 8 и 8.1 теперь содержат файлы с новой версией операционной системы.

Windows больше не будет получать крупных обновлений раз в несколько лет, она будет постоянно изменяться, приобретая новые и теряя ненужные функции.