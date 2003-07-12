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Раздел: Технологии  
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Microsoft откажется от ежемесячных обновлений Windows

Microsoft откажется от ежемесячных обновлений WindowsПользователям будут рассылаться экспресс-обновления.

Корпорация Microsoft намерена сменить механизм доставки актуальных обновлений для операционной системы Windows 10.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В корпорации Microsoft заявили о намерении отказаться от ежемесячных, так называемых дельта-обновлений, которые устанавливаются на компьютер лишь в том случае, если на нем присутствует предыдущая версия обновлений. Выяснилось, что дельта-обновления вносят в компоненты операционной системы существенные изменения. О преимуществах новой системы обновлений разработчики подробно рассказали на официальном сайте.

Теперь, вместо них, пользователям будут рассылаться экспресс-обновления. Они в несколько раз меньше, что позволит снизить общую нагрузку на Сеть. Крупные нововведения разработки планируют реализовывать через установку пакетов Full Update.

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В феврале следующего года на рынок выйдет последняя версия Windows 10, поддерживающая дельта-обновления. Номер ее сборки — 1809.
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 Теги: Microsoft, Windows, обновление

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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