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Раздел: Технологии  
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OnePlus 7 сможет похвастаться уникальной особенностью

OnePlus 7 сможет похвастаться уникальной особенностьюТелефон получит поддержку сети пятого поколения.

Сейчас жители всех стран мира, включая России, могут купить себе флагманский смартфон OnePlus 6, который сделал большой шаг по сравнению с моделью OnePlus 5T, поступившей в продажу за полгода до него.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.

Сегодня, 17 июля 2018 года, в сети появилась первая информация о будущей новинке, появление которой ожидается через 10 – 12 месяцев, но, скорее всего, в июне 2019 года. Речь идет о флагмане под названием OnePlus 7, которому приписывают особенность, которой нет даже в Samsung Galaxy S10.

В частности, исполнительный директор OnePlus Пит Лау опубликовал в социальной сети Weibo сообщение с информацией о том, что новый флагман компании, который выйдет в 2019 году, получит поддержку сети пятого поколения.

Также было отмечено, что потенциальные возможности 5G предоставляют безграничный потенциал для творчества и создания удивительных гаджетов.

Глава компании с большим нетерпением ждет того момента, когда состоится анонс, а затем и старт продаж, нового телефона топового уровня. В комментариях к своей публикации в соцсети Пит Лау отметил, что для запуска 5G предстоит решить еще целый ряд различных проблем, а реальная скорость передачи данных в рамках мобильного интернета пятого поколения будет значительно ниже, чем заявляют создатели технологии.

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Это действительно так, потому как пропускная способность на уровне 5 Гбит/с – это лишь предельное теоретическое значение, достигнуть которого удастся лишь к 2024 году, а возможно и позже. Первым смартфоном бренда с поддержкой сети 5G станет OnePlus 7. По данным ряда источников, ради совместимости с сетью пятого поколения производитель может даже отложить презентацию телефона на несколько месяцев, вплоть до июля или даже августа, чтобы мобильное устройство гарантированно вошло в пятерку первых, обладающих поддержкой данной технологии в области связи.

Важнее всего то, что Samsung Galaxy S10, скорее всего, окажется несовместим с 5G, а вот новый флагман OnePlus из Китая сможет такое предложить.
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 Теги: OnePlus 7, Телефон, сеть

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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