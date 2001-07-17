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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила оригинальный светильник

Xiaomi представила оригинальный светильник Устройство идеально подойдет для помещений.

Китайская корпорация Xiaomi представила автоматический светильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini. Устройство включается самостоятельно, когда рядом человек и наоборот выключается, когда поблизости никого нет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gizmochina.

Светильник от Xiaomi имеет инфракрасный датчик, благодаря чему реагирует на присутствие человека. Через минуту он выключается автоматически, если поблизости нет человека.

Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini имеет диаметр 25 см. Он функционирует от трех элементов AAA.

Это устройство идеально подойдет для помещений, в которых нет необходимости использовать основной источник света. Также его можно использовать в коридорах, на террасах, балконах.

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Стоимость Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini составляет всего 14 долларов – это 364 гривны.

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 Теги: Xiaomi, светильник

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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