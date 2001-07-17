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Раздел: Технологии  
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Анонсирован старт продаж Galaxy S9 и S9+ в красном и золотом цветах

Анонсирован старт продаж Galaxy S9 и S9+ в красном и золотом цветахТехнически модели в новом цвете не отличаются.

Samsung анонсировала старт продаж смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в красном (Burgundy Red) и золотом (Sunrise Gold) цветах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Burgundy Red стал в свое время доступен и для прошлогодних моделей линейки и является одним из интересных вариантов красного для смартфона. Sunrise Gold в свою очередь отличается глянцевым покрытием, которое придает смартфону эффект сияния и мерцания.

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Технически модели в новом цвете не отличаются. В них установлен экран Super AMOLED с диагональю 5,8 дюйма для S9 и 6,2 дюйма для S9+ разрешением 2960х1440. Для украинского рынка используется процессор Samsung Exynos 9810 с 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища одинакова для обеих версий и составляет 64 ГБ.

Анонсирован старт продаж Galaxy S9 и S9+ в красном и золотом цветах
Анонсирован старт продаж Galaxy S9 и S9+ в красном и золотом цветах
Анонсирован старт продаж Galaxy S9 и S9+ в красном и золотом цветах
Анонсирован старт продаж Galaxy S9 и S9+ в красном и золотом цветах
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 Теги: Galaxy S9

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Сегодня, 10:14 » Автор: Богдан Процив
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