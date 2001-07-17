В Сети рассказали о серьезных проблемах сверхмощного Apple MacBook Pro

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Судя по данным в синтетическом тесте Geekbench, Apple готовит новый ноутбук с процессором Intel Coffee Lake.

"Розовое золото" теперь доступно и для ноутбуков.

Корпорация Apple представила обновленные 13-дюймовые и 15-дюймовые модели ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеями. Новые устройства стали тоньше и легче. Основой двух моделей служат новейшие процессоры Intel Core 4-го поколения (Haswell). В случае с 13-дюймовым ноутбуком, базовая конфигурация состоит из двухъядерного