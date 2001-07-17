Раздел: Технологии
В Сети рассказали о серьезных проблемах сверхмощного Apple MacBook Pro
Система охлаждения ноутбука просто не может справиться с тепловыделением.
Казалось бы 15-дюймовый MacBook Pro, который в топовой комплектации имеет весьма мощную "начинку", как к примеру флагманский процессор Intel Core i9, должен демонстрировать чрезвычайно высокий уровень производительности, но, как выяснилось, Apple допустила просчет во время проектирования новинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О последнем в своем видео рассказал популярный техноблогер Дэйв Ли (Dave Lee).
По результатам теста, который он сделал с самой мощной конфигурацией MacBook Pro, стало известно, что система охлаждения ноутбука просто не может справиться с тепловыделением Intel Core i9. К примеру, из-за сильного перегрева процессор значительно снижает свою тактовую частоту, и ноутбук становится даже медленнее прошлогодней модели.
Кроме того, блогер в рамках эксперимента запустил рендер одного и того же ролика в Adobe Premiere Pro на новом и прошлогоднем MacBook Pro. Новинка с шестиядерным Core i9 справилась с заданием за 39 минут, зато устройство 2017 года на базе Intel Core i7 потратил на обработку видео гораздо меньше времени – всего 35 минут.
Правда, когда Дэйв поместил новый лэптоп в холодильник, время рендеринга сократилось до 27 минут.
"Это разблокированный чипсет, пригоден к разгону, но весь его потенциал разрушается внутри этого шасси из-за неудачной компоновки, точнее, из-за систем охлаждения", – подчеркивает блогер.
Читайте также: Apple выпустит MacBook с сенсорным экраном
Одновременно Ли добавил, что снижение частоты процессора во время перегрева является привычным явлением для ноутбуков и мобильных устройств. Однако, по его словам, такой уровень замедления производительности – просто неприемлем.
Казалось бы 15-дюймовый MacBook Pro, который в топовой комплектации имеет весьма мощную "начинку", как к примеру флагманский процессор Intel Core i9, должен демонстрировать чрезвычайно высокий уровень производительности, но, как выяснилось, Apple допустила просчет во время проектирования новинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О последнем в своем видео рассказал популярный техноблогер Дэйв Ли (Dave Lee).
По результатам теста, который он сделал с самой мощной конфигурацией MacBook Pro, стало известно, что система охлаждения ноутбука просто не может справиться с тепловыделением Intel Core i9. К примеру, из-за сильного перегрева процессор значительно снижает свою тактовую частоту, и ноутбук становится даже медленнее прошлогодней модели.
Кроме того, блогер в рамках эксперимента запустил рендер одного и того же ролика в Adobe Premiere Pro на новом и прошлогоднем MacBook Pro. Новинка с шестиядерным Core i9 справилась с заданием за 39 минут, зато устройство 2017 года на базе Intel Core i7 потратил на обработку видео гораздо меньше времени – всего 35 минут.
Правда, когда Дэйв поместил новый лэптоп в холодильник, время рендеринга сократилось до 27 минут.
"Это разблокированный чипсет, пригоден к разгону, но весь его потенциал разрушается внутри этого шасси из-за неудачной компоновки, точнее, из-за систем охлаждения", – подчеркивает блогер.
Читайте также: Apple выпустит MacBook с сенсорным экраном
Одновременно Ли добавил, что снижение частоты процессора во время перегрева является привычным явлением для ноутбуков и мобильных устройств. Однако, по его словам, такой уровень замедления производительности – просто неприемлем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
396
0
Также советуем посмотреть
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
Оставьте свой комментарий