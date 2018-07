Разработчики искусственного интеллекта выступили против автономного оружия

Ведущие мировые эксперты по искусственному интеллекту (ИИ), обеспокоенные тем, что их разработки могут использоваться для убийства, подписали соглашение не участвовать в создании автономного оружия.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist Открытое письмо, опубликованное в сети 18 июля, подписали 2400 исследователей из 160 организаций и 36 стран. В их числе — основатели Deep Mind Демис Хассабис, Шейн Легг и Мустафа Сулейман, Илон Маск и другие именитые бизнесмены и ученые.Подписанты высказались против разработки летального автономного оружия.«Такие системы представляют серьезную угрозу для человечества, им нет места в нашем мире», — говорится в письме.«Существует неотложная необходимость для граждан, политиков и лидеров разграничить приемлемое и неприемлемое использование ИИ.Военное использование ИИ неприемлемо, и мы, нижеподписавшиеся, согласны с тем, что решение забрать человеческую жизнь никогда не должно быть передано машине.Мы просим, чтобы технологические компании и организации, а также руководители, политики и другие лица присоединились к нам в этом обещании".«Мы действительно хотим, чтобы развитие технологии ИИ было положительным и не привело к страшной гонке вооружений или антиутопии, в которой летающие роботы убивают людей», — сказал в комментарии CNN подписавший соглашение Энтони Агирре, преподаватель физики из Калифорнийского университета.Летающие роботы-убийцы и «умное» оружие сегодня остаются научной фантастикой, но стремительный прогресс технологий компьютерного зрения и машинного обучения делает их создание более реалистичным. CNN пишет, что в национальной стратегии обороны, выпущенной Пентагоном, есть призыв увеличить инвестиции в искусственный интеллект.«Новые технологии, такие как ИИ, дают возможность улучшить нашу способность сдерживать войны, защитить граждан, уменьшить число жертв среди гражданского населения и причинять меньше вреда гражданской инфраструктуре, — говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства обороны США Мишель Балданза для CNNMoney. — Эта инициатива подчеркивает необходимость активного диалога между Министерством обороны, исследовательским сообществом ИИ, этиками, социологами и другими вовлеченными сообществами. Нам нужны открытые дискуссии по этике и безопасности в разработке и использовании ИИ».Несмотря на оппозицию ведущих исследователей, развитие интеллектуальных систем для использования в военном деле едва ли остановится.«Не думаю, что это существенно изменит то, как крупные державы, такие как США, Китай и Россия, подходят к технологиям ИИ», — говорит Пол Шарр, научный сотрудник Центра новой американской безопасности и автор книги об автономном оружии «Army of None».Так или иначе, отказ DeepMind Technologies, Element AI и других ведущих мировых лабораторий «поддерживать развитие, производство, торговлю или использование» автономного оружия является хорошим примером для других исследователей ИИ.Соглашение о запрете производства автономного оружия составила организация Future of Life Institute. Документ был представлен на международной конференции по искусственному интеллекту International Joint Conference on Artificial Intelligence, которая проходит в Стокгольме с 13 по 19 июля.