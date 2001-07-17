Разработчики искусственного интеллекта выступили против автономного оружия

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Ученые уверены, что такое оружие является настоящим ящиком Пандоры

Так, компания разработает новейшее оружие для эсминцев.

Уже ни для кого не секрет, что идеи украинских изобретателей широко ценят иностранные разработчики.