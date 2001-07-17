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Раздел: Технологии  
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Android может стать платным из-за штрафа ЕС

Android может стать платным из-за штрафа ЕСРядовой пользователь Android «самостоятельно устанавливает около 50 приложений.

Как известно, сегодня Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,3 млрд евро за предустановку стандартного пакета собственного ПО на смартфоны c ОС Android и прочие «злоупотребления» доминированием на рынке мобильных операционных систем. Реакция поискового гиганта не заставила себя долго ждать, хотя понятно, что Google уведомили заблаговременно и время подготовить заявление у компании было. Но суть в другом – компания ясно дала понять, что существует высокая вероятность превращения Android в платную ОС.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

В достаточно объемом посте с множеством изображений главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи приводит множество аргументов в защиту компании. Он отмечает, что рядовой пользователь Android «самостоятельно устанавливает около 50 приложений» и может без особого труда удалять предустановленные приложения. Но куда больше интереса вызывает свое рода предостережение гендиректора Google о том, что препятствование ЕС в этом вопросе (установки своих же приложений на телефоны под управлением своей же ОС) нарушит экосистему Android.

«Если производители смартфонов и мобильные операторы не смогут устанавливать наши приложения на широкий модельный ряд своих устройств, это нарушит баланс экосистемы Android», – объясняет Пичай, скромно умалчивая о том, что решение ЕС вовсе не запрещает им ставить Google Search, Maps и прочие, а просто дает свободу выбора.

Далее Пичай плавно подводит к тому, что нынешня бесплатная модель распространения Android основана именно на этой схеме.

«Пока что бизнес-модель Android не предполагала жестко контролируемой модели распространения и не требовала от нас взимать с производителей плату за использование наших технологий», – рассказывает Пичай. «Но мы обеспокоены, что сегодняшнее решение, принятое в пользу проприетарных ОС и являющееся тревожным сигналом для открытых платформ, нарушит достигнутый нами хрупкий баланс Android».

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По сути, рассуждения главы Google о хрупком балансе бизнес-модели Android не что иное, как предупреждение для потребителей, производителей и Европейской комиссии. С одной стороны, предписание ЕС развязывает руки производителям и операторам и потенциально может негативно повлиять на доход Google от мобильной рекламы, который составляет более 50% общей выручки компании от рекламы. С другой, с учетом доминирования Google в поиске и на рынке браузеров, а также общей популярности сервисов компании, платная модель распространения Android и необходимость ее лицензирования сторонними производителями больше похоже на хороший блеф, чем на реальную угрозу. Но и полностью исключать такую возможность тоже не стоит.
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 Теги: Android, ЕС, штраф

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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