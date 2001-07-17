Раздел: Технологии
Android может стать платным из-за штрафа ЕС
Рядовой пользователь Android «самостоятельно устанавливает около 50 приложений.
Как известно, сегодня Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,3 млрд евро за предустановку стандартного пакета собственного ПО на смартфоны c ОС Android и прочие «злоупотребления» доминированием на рынке мобильных операционных систем. Реакция поискового гиганта не заставила себя долго ждать, хотя понятно, что Google уведомили заблаговременно и время подготовить заявление у компании было. Но суть в другом – компания ясно дала понять, что существует высокая вероятность превращения Android в платную ОС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
В достаточно объемом посте с множеством изображений главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи приводит множество аргументов в защиту компании. Он отмечает, что рядовой пользователь Android «самостоятельно устанавливает около 50 приложений» и может без особого труда удалять предустановленные приложения. Но куда больше интереса вызывает свое рода предостережение гендиректора Google о том, что препятствование ЕС в этом вопросе (установки своих же приложений на телефоны под управлением своей же ОС) нарушит экосистему Android.
«Если производители смартфонов и мобильные операторы не смогут устанавливать наши приложения на широкий модельный ряд своих устройств, это нарушит баланс экосистемы Android», – объясняет Пичай, скромно умалчивая о том, что решение ЕС вовсе не запрещает им ставить Google Search, Maps и прочие, а просто дает свободу выбора.
Далее Пичай плавно подводит к тому, что нынешня бесплатная модель распространения Android основана именно на этой схеме.
«Пока что бизнес-модель Android не предполагала жестко контролируемой модели распространения и не требовала от нас взимать с производителей плату за использование наших технологий», – рассказывает Пичай. «Но мы обеспокоены, что сегодняшнее решение, принятое в пользу проприетарных ОС и являющееся тревожным сигналом для открытых платформ, нарушит достигнутый нами хрупкий баланс Android».
Читайте также: Въезд в центральную часть столицы может стать платным
По сути, рассуждения главы Google о хрупком балансе бизнес-модели Android не что иное, как предупреждение для потребителей, производителей и Европейской комиссии. С одной стороны, предписание ЕС развязывает руки производителям и операторам и потенциально может негативно повлиять на доход Google от мобильной рекламы, который составляет более 50% общей выручки компании от рекламы. С другой, с учетом доминирования Google в поиске и на рынке браузеров, а также общей популярности сервисов компании, платная модель распространения Android и необходимость ее лицензирования сторонними производителями больше похоже на хороший блеф, чем на реальную угрозу. Но и полностью исключать такую возможность тоже не стоит.
Как известно, сегодня Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,3 млрд евро за предустановку стандартного пакета собственного ПО на смартфоны c ОС Android и прочие «злоупотребления» доминированием на рынке мобильных операционных систем. Реакция поискового гиганта не заставила себя долго ждать, хотя понятно, что Google уведомили заблаговременно и время подготовить заявление у компании было. Но суть в другом – компания ясно дала понять, что существует высокая вероятность превращения Android в платную ОС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
В достаточно объемом посте с множеством изображений главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи приводит множество аргументов в защиту компании. Он отмечает, что рядовой пользователь Android «самостоятельно устанавливает около 50 приложений» и может без особого труда удалять предустановленные приложения. Но куда больше интереса вызывает свое рода предостережение гендиректора Google о том, что препятствование ЕС в этом вопросе (установки своих же приложений на телефоны под управлением своей же ОС) нарушит экосистему Android.
«Если производители смартфонов и мобильные операторы не смогут устанавливать наши приложения на широкий модельный ряд своих устройств, это нарушит баланс экосистемы Android», – объясняет Пичай, скромно умалчивая о том, что решение ЕС вовсе не запрещает им ставить Google Search, Maps и прочие, а просто дает свободу выбора.
Далее Пичай плавно подводит к тому, что нынешня бесплатная модель распространения Android основана именно на этой схеме.
«Пока что бизнес-модель Android не предполагала жестко контролируемой модели распространения и не требовала от нас взимать с производителей плату за использование наших технологий», – рассказывает Пичай. «Но мы обеспокоены, что сегодняшнее решение, принятое в пользу проприетарных ОС и являющееся тревожным сигналом для открытых платформ, нарушит достигнутый нами хрупкий баланс Android».
Читайте также: Въезд в центральную часть столицы может стать платным
По сути, рассуждения главы Google о хрупком балансе бизнес-модели Android не что иное, как предупреждение для потребителей, производителей и Европейской комиссии. С одной стороны, предписание ЕС развязывает руки производителям и операторам и потенциально может негативно повлиять на доход Google от мобильной рекламы, который составляет более 50% общей выручки компании от рекламы. С другой, с учетом доминирования Google в поиске и на рынке браузеров, а также общей популярности сервисов компании, платная модель распространения Android и необходимость ее лицензирования сторонними производителями больше похоже на хороший блеф, чем на реальную угрозу. Но и полностью исключать такую возможность тоже не стоит.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Также советуем посмотреть
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Оставьте свой комментарий