Раздел: Технологии
Google прокладывает собственный трансатлантический кабель
Dunant станет первым трансатлантическим кабелем.
Google решила обойти по скорости конкурентов. Сделать это не очень просто. Компании придется проложить собственный приватный кабель через океан от США до Франции. Именно об этих намерениях компания и объявила в минувший вторник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-news.ru.
Кабель будет назван Dunant в честь основателя и первого лауреата Нобелевской премии мира Генри Дюнана.
Компания Google рассчитывает, что она сможет использовать кабель уже в 2020 году. Директор по стратегии компании Джейн Стоуэлл назвала маршрут через атлантику самым загруженным. Собственный кабель позволит расти и развиваться такому продукту, как Google Cloud.
Как правило, под океаном кабели кладут консорциумы компаний. К примеру, в 2016 году Google объединялась с Facebook для прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом. Мы рассказывали, что процесс прокладки кабелей нельзя назвать простым. Но в этот раз кабель будет принадлежать только Google.
Читайте также: В «ДНР» запустили собственный «Google»
Dunant станет первым трансатлантическим кабелем, который будет целиком и полностью принадлежать одной компании. Это может дать Google большие преимущества перед конкурирующими Microsoft Azure и Amazon Web Services. Примечательно, что для Google это будет второй приватный кабель. Первый заработает в 2019 году. Он называется Curie и соединяет Лос-Анджелес и Чили.
Google решила обойти по скорости конкурентов. Сделать это не очень просто. Компании придется проложить собственный приватный кабель через океан от США до Франции. Именно об этих намерениях компания и объявила в минувший вторник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-news.ru.
Кабель будет назван Dunant в честь основателя и первого лауреата Нобелевской премии мира Генри Дюнана.
Компания Google рассчитывает, что она сможет использовать кабель уже в 2020 году. Директор по стратегии компании Джейн Стоуэлл назвала маршрут через атлантику самым загруженным. Собственный кабель позволит расти и развиваться такому продукту, как Google Cloud.
Как правило, под океаном кабели кладут консорциумы компаний. К примеру, в 2016 году Google объединялась с Facebook для прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом. Мы рассказывали, что процесс прокладки кабелей нельзя назвать простым. Но в этот раз кабель будет принадлежать только Google.
Читайте также: В «ДНР» запустили собственный «Google»
Dunant станет первым трансатлантическим кабелем, который будет целиком и полностью принадлежать одной компании. Это может дать Google большие преимущества перед конкурирующими Microsoft Azure и Amazon Web Services. Примечательно, что для Google это будет второй приватный кабель. Первый заработает в 2019 году. Он называется Curie и соединяет Лос-Анджелес и Чили.
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