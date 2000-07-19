Раздел: Технологии
Планшетофон Xiaomi Mi Max 3 представили официально
Диагональ дисплея Xiaomi Mi Max 3 достигает 6,9 дюймов, и занимает 85 процентов передней панели.
Китайская компания Xiaomi представила свой планшетофон Mi Max 3. Главной особенностью устройства является экран с диагональю 6,9 дюйма. Разрешение его составляет 2160 x 1080 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В основу новинки лег процессор Snapdragon 636. Старшая модификация оснащена 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а младшая - 4 и 64 ГБ соответственно.
Основная камера является двойной и имеет разрешение 12 и 5 Мп, а фронтальная - 8 Мп.
При этом обе камеры получили функции ИИ.
Смартфон имеет два динамика, сканер отпечатков пальцев, слот microSD, поддержку 4G VoLTE, а также слоты для двух SIM-карт.
Читайте также: Android может стать платным из-за штрафа ЕС
Работает гаджет под управлением Android 8.1 Oreo. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч.
Китайская компания Xiaomi представила свой планшетофон Mi Max 3. Главной особенностью устройства является экран с диагональю 6,9 дюйма. Разрешение его составляет 2160 x 1080 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В основу новинки лег процессор Snapdragon 636. Старшая модификация оснащена 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а младшая - 4 и 64 ГБ соответственно.
Основная камера является двойной и имеет разрешение 12 и 5 Мп, а фронтальная - 8 Мп.
При этом обе камеры получили функции ИИ.
Смартфон имеет два динамика, сканер отпечатков пальцев, слот microSD, поддержку 4G VoLTE, а также слоты для двух SIM-карт.
Читайте также: Android может стать платным из-за штрафа ЕС
Работает гаджет под управлением Android 8.1 Oreo. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч.
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