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Раздел: Технологии  
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Планшетофон Xiaomi Mi Max 3 представили официально

Планшетофон Xiaomi Mi Max 3 представили официальноДиагональ дисплея Xiaomi Mi Max 3 достигает 6,9 дюймов, и занимает 85 процентов передней панели.

Китайская компания Xiaomi представила свой планшетофон Mi Max 3. Главной особенностью устройства является экран с диагональю 6,9 дюйма. Разрешение его составляет 2160 x 1080 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В основу новинки лег процессор Snapdragon 636. Старшая модификация оснащена 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а младшая - 4 и 64 ГБ соответственно.

Основная камера является двойной и имеет разрешение 12 и 5 Мп, а фронтальная - 8 Мп.

При этом обе камеры получили функции ИИ.

Смартфон имеет два динамика, сканер отпечатков пальцев, слот microSD, поддержку 4G VoLTE, а также слоты для двух SIM-карт.

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Работает гаджет под управлением Android 8.1 Oreo. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч.

Планшетофон Xiaomi Mi Max 3 представили официально
Планшетофон Xiaomi Mi Max 3 представили официально
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 Теги: Xiaomi, Mi Max 3

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Сегодня, 10:14 » Автор: Богдан Процив
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