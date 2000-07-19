» » В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy Note 9
Раздел: Технологии  
0

В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy Note 9

В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy Note 9Аппаратную основу Galaxy Note 9 составит процессор Exynos 9820 или Snapdragon 845.

Galaxy Note 9 внешне будет именно таким, каким его изображали предварительные рендеры и инсайдерские снимки, подтвердил инсайдер Эван Бласс. На своей странице в Twitter он поделился официальным изображением будущего устройства, демонстрирующим его во всей красе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Прежде всего, как видно на изображении, Samsung предпочла окрасить стилус S Pen в цвет, отличный от оттенка корпуса смартфона. Очевидно, дизайнеры производителя сочли такое решение более выигрышным по сравнению с традиционным решением, применяемым в прошлых моделях.

На задней панели смартфона разместилась сдвоенная камера с теле- и широкоугольными объективами. Под ними — для максимального удобства — производитель расположил сканер отпечатков пальцев, который, к сожалению, не удалось интегрировать с AMOLED-дисплеем.

Читайте также: Стартовали украинские продажи ноутбука Lenovo Ideapad 330

Если верить результатам синтетического теста Geekbench, аппаратную основу Galaxy Note 9 составит процессор Exynos 9820 или Snapdragon 845 в зависимости от региона поставок. Этот же фактор повлияет на объем оперативной памяти смартфона, который будет равен 4, 6 или 8 ГБ.

В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy Note 9
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, Galaxy Note 9

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:39 » Автор: Богдан Процив
     26
     0

Похожие новости по теме

Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9 Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9

Новинка получила топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти.

Эксперты оценили себестоимость Samsung Galaxy Note 8 Эксперты оценили себестоимость Samsung Galaxy Note 8

Названа себестоимость Samsung Galaxy Note 8

В Сети появилась новая информация о Samsung Galaxy Note 8 В Сети появилась новая информация о Samsung Galaxy Note 8

Samsung представит Galaxy Note 8 на спецмероприятии 23 августа в Нью-Йорке.

Первые «живые» снимки Galaxy Note 8 Первые «живые» снимки Galaxy Note 8

Презентация новинки ожидается в августе в Нью-Йорке.

Samsung рассекретила дизайн нового смартфона Galaxy Note 7 Samsung рассекретила дизайн нового смартфона Galaxy Note 7

Опубликован официальный пресс-снимок Samsung Galaxy Note 7 в цвете "синий коралл".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх