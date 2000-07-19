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Раздел: Технологии  
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Вышла iOS 12 beta 3 для всех желающих

Вышла iOS 12 beta 3 для всех желающихПубличная iOS 12 beta 3 доступна для загрузки «по воздуху».

Вышла iOS 12 beta 3 для всех желающихВот и пришло ваше время, господа тестировщики. Apple выпустила третью бету iOS 12 для все желающих.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на IPHONES.RU.

Апдейт содержит в себе лёгкие исправления и оптимизацию операционной системы.

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Обновление занимает около 500-700 МБ на накопителе.
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 Теги: iOS 12, beta

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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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