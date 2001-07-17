Раздел: Технологии
Киберполиция Украины закрыла сайт Коммунистической партии
Сервера КПУ также изъяли.
Киберполиция закрыла сайт Коммунистической партии и изъяла всю компьютерную технику, включая сервера. Ранее лидер политической силы Петр Симоненко сообщил об обыске в центральном офисе КПУ.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.
"Сайт закрывается", - сказал он.
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По его словам, в четверг, 19 июля киберполиция проводит следственные действия в офисе КПУ в Киеве в рамках уголовного производства по статье 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Киберполиция закрыла сайт Коммунистической партии и изъяла всю компьютерную технику, включая сервера. Ранее лидер политической силы Петр Симоненко сообщил об обыске в центральном офисе КПУ.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.
"Сайт закрывается", - сказал он.
Читайте также: СБУ допрашивает лидера Коммунистической партии Украины
По его словам, в четверг, 19 июля киберполиция проводит следственные действия в офисе КПУ в Киеве в рамках уголовного производства по статье 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
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