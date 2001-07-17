В Британии выставили на продажу реактивный костюм для полетов

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Британский предприниматель Ричард Браунинг изобрел летающий костюм, прикрепив к рукам и ногам миниатюрные ракетные двигатели.

Пользователей сервиса Twitter ошарашила новость, что его выставили на продажу.

Взлет и посадка осуществляются вертикально, как и в уже привычных дронах и квадрокоптерах.