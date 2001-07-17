Раздел: Технологии
В Британии выставили на продажу реактивный костюм для полетов
Ранец просто потрясает воображение.
Изобретатель Ричард Браунинг поставил производство реактивных ранцев на поток благодаря щедрым инвестициям из Силиконовой долины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
В июле портативное летающее устройство появилось в свободной продаже в лондонском универмаге по цене £340 000 ($443 428). В немалую стоимость входит индивидуальный «пошив» рюкзака, а также мастер-класс по управлению технологическим чудом.
Читайте также: В Британии раритетный Mercedes Benz 500SL выставили на продажу
Его работу изобретатель тут же продемонстрировал у входа в Selfridges.
Изобретатель Ричард Браунинг поставил производство реактивных ранцев на поток благодаря щедрым инвестициям из Силиконовой долины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
В июле портативное летающее устройство появилось в свободной продаже в лондонском универмаге по цене £340 000 ($443 428). В немалую стоимость входит индивидуальный «пошив» рюкзака, а также мастер-класс по управлению технологическим чудом.
Читайте также: В Британии раритетный Mercedes Benz 500SL выставили на продажу
Его работу изобретатель тут же продемонстрировал у входа в Selfridges.
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