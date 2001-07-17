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Раздел: Технологии  
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В Британии выставили на продажу реактивный костюм для полетов

В Британии выставили на продажу реактивный костюм для полетовРанец просто потрясает воображение.

Изобретатель Ричард Браунинг поставил производство реактивных ранцев на поток благодаря щедрым инвестициям из Силиконовой долины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

В июле портативное летающее устройство появилось в свободной продаже в лондонском универмаге по цене £340 000 ($443 428). В немалую стоимость входит индивидуальный «пошив» рюкзака, а также мастер-класс по управлению технологическим чудом.

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Его работу изобретатель тут же продемонстрировал у входа в Selfridges.
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 Теги: полет, костюм, ранец

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Сегодня, 21:41 » Автор: Едгар Букмирза
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