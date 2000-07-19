Раздел: Технологии
В Instagram появится новая функция
Пока подобная функция доступна только в закрытых аккаунтах.
В Instagram тестируют функцию незаметного удаления подписчиков, что до сих пор доступно лишь владельцам закрытых аккаунтов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Соцсеть Instagram в настоящее время тестирует функцию незаметного удаления нежелательных пользоватедей.
Об этом заявил в своем Twitter Мэтт Наварра, разработчик the Next Web Мэтт Наварра.
Читайте также: В Instagram появится новая полезная функция
Остальным пользователям приходится удалять нежелательных подписчиков через добавление в «черный список», или же просто удалять свой аккаунт в соцсети. Если апробация новой функции пройдет успешно, удаленные даже и не узнают о том, что их удалили.
В Instagram тестируют функцию незаметного удаления подписчиков, что до сих пор доступно лишь владельцам закрытых аккаунтов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Соцсеть Instagram в настоящее время тестирует функцию незаметного удаления нежелательных пользоватедей.
Об этом заявил в своем Twitter Мэтт Наварра, разработчик the Next Web Мэтт Наварра.
Читайте также: В Instagram появится новая полезная функция
Остальным пользователям приходится удалять нежелательных подписчиков через добавление в «черный список», или же просто удалять свой аккаунт в соцсети. Если апробация новой функции пройдет успешно, удаленные даже и не узнают о том, что их удалили.
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