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Раздел: Технологии  
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В Instagram появится новая функция

В Instagram появится новая функцияПока подобная функция доступна только в закрытых аккаунтах.

В Instagram тестируют функцию незаметного удаления подписчиков, что до сих пор доступно лишь владельцам закрытых аккаунтов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Соцсеть Instagram в настоящее время тестирует функцию незаметного удаления нежелательных пользоватедей.

Об этом заявил в своем Twitter Мэтт Наварра, разработчик the Next Web Мэтт Наварра.

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Остальным пользователям приходится удалять нежелательных подписчиков через добавление в «черный список», или же просто удалять свой аккаунт в соцсети. Если апробация новой функции пройдет успешно, удаленные даже и не узнают о том, что их удалили.
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 Теги: Instagram, функция

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Сегодня, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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