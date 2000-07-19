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Раздел: Технологии  
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Android в ближайшие годы заменят новой ОС

Android в ближайшие годы заменят новой ОСРабота над Fuchsia OS ведется уже два года.

Компания Google в обозримом будущем намерена заменить Android новой операционной системой Fuchsia OS. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Предназначаться новая ОС будет как для смартфонов и планшетов, так и для ноутбуков. Предполагается, что Fuchsia OS сменит Android через нескольких лет.

"Команда разработчиков Fuchsia собирается заменить Android – операционную систему, на которой работают три четверти смартфонов мира. На условиях анонимности сообщается, что это может произойти уже в течение пяти лет", - отметили в издании Bloomberg.

Уже через три года компания планирует установить Fuchsia OS на смартфоны, умные колонки и переносную электронику.

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Главным преимуществом новой операционной системы является то, что в ней не используется код Linux и Java. А это, в свою очередь, защитит разработки специалистов.
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 Теги: Google, Android

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Сегодня, 11:44 » Автор: Богдан Процив
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