Раздел: Технологии
Android в ближайшие годы заменят новой ОС
Работа над Fuchsia OS ведется уже два года.
Компания Google в обозримом будущем намерена заменить Android новой операционной системой Fuchsia OS. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Предназначаться новая ОС будет как для смартфонов и планшетов, так и для ноутбуков. Предполагается, что Fuchsia OS сменит Android через нескольких лет.
"Команда разработчиков Fuchsia собирается заменить Android – операционную систему, на которой работают три четверти смартфонов мира. На условиях анонимности сообщается, что это может произойти уже в течение пяти лет", - отметили в издании Bloomberg.
Уже через три года компания планирует установить Fuchsia OS на смартфоны, умные колонки и переносную электронику.
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Главным преимуществом новой операционной системы является то, что в ней не используется код Linux и Java. А это, в свою очередь, защитит разработки специалистов.
Компания Google в обозримом будущем намерена заменить Android новой операционной системой Fuchsia OS. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Предназначаться новая ОС будет как для смартфонов и планшетов, так и для ноутбуков. Предполагается, что Fuchsia OS сменит Android через нескольких лет.
"Команда разработчиков Fuchsia собирается заменить Android – операционную систему, на которой работают три четверти смартфонов мира. На условиях анонимности сообщается, что это может произойти уже в течение пяти лет", - отметили в издании Bloomberg.
Уже через три года компания планирует установить Fuchsia OS на смартфоны, умные колонки и переносную электронику.
Читайте также: Huawei Nova 3i: смартфон с 4 камерами и большим экраном за $300
Главным преимуществом новой операционной системы является то, что в ней не используется код Linux и Java. А это, в свою очередь, защитит разработки специалистов.
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