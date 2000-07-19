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С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов

С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов

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