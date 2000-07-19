Раздел: Технологии
С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов
Китайская компания отчиталась о масштабах продаж своих смартфонов.
Специалисты из Huawei хотят в ближайшем будущем вывести компанию в лидеры рынка по продажам телефонов. На данный момент они уступают только Apple и Samsung, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
О количестве проданных с начала года смартфонов компания отчиталась на презентации нового продукта Nova 3і. Глава потребительского подразделения Huawei заявил, что компания уже реализовала больше 100 миллионов единиц смартфонов.
Ранее лидер компании Юй Чэндун говорил о планах продать еще столько же гаджетов до конца года. В планах организации выйти на первое место к 2021 году. Судя по продемонстрированным графикам роста продаж, для Huawei это вполне возможно.
Читайте также: Анонсирован выход международной версии Nokia X6
За последние семь лет продажи смартфонов китайской компании выросли в 51 раз.
Специалисты из Huawei хотят в ближайшем будущем вывести компанию в лидеры рынка по продажам телефонов. На данный момент они уступают только Apple и Samsung, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
О количестве проданных с начала года смартфонов компания отчиталась на презентации нового продукта Nova 3і. Глава потребительского подразделения Huawei заявил, что компания уже реализовала больше 100 миллионов единиц смартфонов.
Ранее лидер компании Юй Чэндун говорил о планах продать еще столько же гаджетов до конца года. В планах организации выйти на первое место к 2021 году. Судя по продемонстрированным графикам роста продаж, для Huawei это вполне возможно.
Читайте также: Анонсирован выход международной версии Nokia X6
За последние семь лет продажи смартфонов китайской компании выросли в 51 раз.
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