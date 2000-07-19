» » С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов
Раздел: Технологии  
0

С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов

С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфоновКитайская компания отчиталась о масштабах продаж своих смартфонов.

Специалисты из Huawei хотят в ближайшем будущем вывести компанию в лидеры рынка по продажам телефонов. На данный момент они уступают только Apple и Samsung, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

О количестве проданных с начала года смартфонов компания отчиталась на презентации нового продукта Nova 3і. Глава потребительского подразделения Huawei заявил, что компания уже реализовала больше 100 миллионов единиц смартфонов.

Ранее лидер компании Юй Чэндун говорил о планах продать еще столько же гаджетов до конца года. В планах организации выйти на первое место к 2021 году. Судя по продемонстрированным графикам роста продаж, для Huawei это вполне возможно.

Читайте также: Анонсирован выход международной версии Nokia X6

За последние семь лет продажи смартфонов китайской компании выросли в 51 раз.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, смартфоны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:32 » Автор: Богдан Процив
     151
     0

Похожие новости по теме

Huawei обошла Apple по продажам смартфонов Huawei обошла Apple по продажам смартфонов

С июня Huawei заняла второе место после компании Samsung, вытеснив американского гиганта Apple на третье место.

Huawei вот-вот догонит Apple по продажам смартфонов Huawei вот-вот догонит Apple по продажам смартфонов

В этом квартале Huawei может обойти Apple по продажам смартфонов

Huawei надеется Huawei надеется "переплюнуть" Apple

Huawei Technologies надеется опередить Apple на рынке смартфонов и стать вторым по величине в мире производителем этой продукции через два года.

Huawei надеется опередить Apple на рынке смартфонов через 2 года Huawei надеется опередить Apple на рынке смартфонов через 2 года

Huawei занимает третье место по продажам смартфонов в мире.

Уже продано 10 млн смартфонов Huawei P8 Lite Уже продано 10 млн смартфонов Huawei P8 Lite

Похоже, что линейка смартфон Huawei P8, которая была выпущена в прошлом году, отлично себя зарекомендовала.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх