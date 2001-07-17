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Раздел: Технологии  
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Facebook, Twitter, Google и Microsoft будут обмениваться данными пользователей друг с другом

Facebook, Twitter, Google и Microsoft будут обмениваться данными пользователей друг с другомИнтернет-компании запустили совместный проект Data Transfer Project.

Владеющие одноименными социальными сетями компании Facebook и Twitter объявили о запуске совместного проекта Data Transfer Project с IT-компаниями Google и Microsoft. Целью проекта является обеспечение переносимости данных из одного сервиса в другой, сообщают в пятницу, 20 июля, пресс-службы указанных компаний, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно информации на сайте проекта, Data Transfer Project был образован в 2017 году для того, чтобы сервисам было проще передавать данные друг другу, а пользователи могли контролировать этот процесс. На данный момент среди организаторов проекта на сайте указаны компании Facebook, Google, Microsoft и Twitter.

"Под перемещением подразумевается возможность требовать от провайдера удаления своих данных с одного сервиса и их защищенная передача другому", - говорится в White paper (меморандуме) проекта.

Прежде всего, имеются в виду такие данные, как фотографии, почта, контакты, календари и задачи.

Как говорится в сообщении Google, в том числе этот проект связан с необходимостью отвечать Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу в Европейском союзе 25 мая 2018 года. В частности, в GDPR есть требование о возможности переноса данных.

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Пока проект находится на ранней стадии разработки, отмечается в сообщении Facebook. Сейчас пользователю для того, чтобы перенести свои данные с одного сервиса в другой, нужно знать свой ключ API (application programming interface, программный интерфейс программы) и следовать инструкциям, ссылки на которые размещены на сайте проекта.
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 Теги: Facebook, Twitter

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Сегодня, 18:46 » Автор: Богдан Процив
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