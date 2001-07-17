Раздел: Технологии
Facebook, Twitter, Google и Microsoft будут обмениваться данными пользователей друг с другом
Интернет-компании запустили совместный проект Data Transfer Project.
Владеющие одноименными социальными сетями компании Facebook и Twitter объявили о запуске совместного проекта Data Transfer Project с IT-компаниями Google и Microsoft. Целью проекта является обеспечение переносимости данных из одного сервиса в другой, сообщают в пятницу, 20 июля, пресс-службы указанных компаний, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно информации на сайте проекта, Data Transfer Project был образован в 2017 году для того, чтобы сервисам было проще передавать данные друг другу, а пользователи могли контролировать этот процесс. На данный момент среди организаторов проекта на сайте указаны компании Facebook, Google, Microsoft и Twitter.
"Под перемещением подразумевается возможность требовать от провайдера удаления своих данных с одного сервиса и их защищенная передача другому", - говорится в White paper (меморандуме) проекта.
Прежде всего, имеются в виду такие данные, как фотографии, почта, контакты, календари и задачи.
Как говорится в сообщении Google, в том числе этот проект связан с необходимостью отвечать Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу в Европейском союзе 25 мая 2018 года. В частности, в GDPR есть требование о возможности переноса данных.
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Пока проект находится на ранней стадии разработки, отмечается в сообщении Facebook. Сейчас пользователю для того, чтобы перенести свои данные с одного сервиса в другой, нужно знать свой ключ API (application programming interface, программный интерфейс программы) и следовать инструкциям, ссылки на которые размещены на сайте проекта.
Владеющие одноименными социальными сетями компании Facebook и Twitter объявили о запуске совместного проекта Data Transfer Project с IT-компаниями Google и Microsoft. Целью проекта является обеспечение переносимости данных из одного сервиса в другой, сообщают в пятницу, 20 июля, пресс-службы указанных компаний, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно информации на сайте проекта, Data Transfer Project был образован в 2017 году для того, чтобы сервисам было проще передавать данные друг другу, а пользователи могли контролировать этот процесс. На данный момент среди организаторов проекта на сайте указаны компании Facebook, Google, Microsoft и Twitter.
"Под перемещением подразумевается возможность требовать от провайдера удаления своих данных с одного сервиса и их защищенная передача другому", - говорится в White paper (меморандуме) проекта.
Прежде всего, имеются в виду такие данные, как фотографии, почта, контакты, календари и задачи.
Как говорится в сообщении Google, в том числе этот проект связан с необходимостью отвечать Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу в Европейском союзе 25 мая 2018 года. В частности, в GDPR есть требование о возможности переноса данных.
Читайте также: Huawei раскрыла дату анонса флагманского мобильного процессора
Пока проект находится на ранней стадии разработки, отмечается в сообщении Facebook. Сейчас пользователю для того, чтобы перенести свои данные с одного сервиса в другой, нужно знать свой ключ API (application programming interface, программный интерфейс программы) и следовать инструкциям, ссылки на которые размещены на сайте проекта.
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