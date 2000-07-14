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Раздел: Технологии  
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Составлен антирейтинг приложений на Android и iOS

Составлен антирейтинг приложений на Android и iOSМессенджеры признали опасными приложениями.

Аналитическая компания Appthority составила антирейтинг приложений на Android и iOS за второй квартал 2018 года, который возглавили два мессенджера.

WhatsApp Messenger и Facebook Messenger назвали двумя самыми рискованными приложениями, как для iOS, так и для Android, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Оба этих приложения входят в пятерку самых популярных приложений на обеих платформах.

Третьим наиболее опасным приложением в iOS оказалось Waze, в то время как это место в Android принадлежало Telegram. Для получения этих данных Appthority проанализировала миллионы результатов проверок мобильной безопасности, которые она выполняет для своих корпоративных клиентов.

"Наш последний отчет подтвердил, что риски, связанные с чрезмерным сбором данных и совместным использованием широко распространенных социальных и коммуникационных приложений, обычно высоки. Наша цель - помочь командам безопасности лучше защищать свои данные и сотрудников и принимать более обоснованные решения в области безопасности", - сказал Сет Харди, директор по исследованиям в области безопасности в AppRelease.

В большинстве приложений, включенных в черный список, ранее были обнаружены утечка данных или выполнение других подозрительных действий. Среди этих подозрительных действий - отказ от HTTPS-шифрования по умолчанию.

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Аналитики отмечают, что мессенджеры может использоваться злоумышленниками и мошенниками для доступа к персональным данным пользователей. Appthority оценивает приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят приложения, которые не соблюдают заявленную политику конфиденциальности или запрашивают у пользователей много прав.
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 Теги: приложения, Android, iOS

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Сегодня, 20:04 » Автор: Богдан Процив
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