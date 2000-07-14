Раздел: Технологии
Составлен антирейтинг приложений на Android и iOS
Мессенджеры признали опасными приложениями.
Аналитическая компания Appthority составила антирейтинг приложений на Android и iOS за второй квартал 2018 года, который возглавили два мессенджера.
WhatsApp Messenger и Facebook Messenger назвали двумя самыми рискованными приложениями, как для iOS, так и для Android, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Оба этих приложения входят в пятерку самых популярных приложений на обеих платформах.
Третьим наиболее опасным приложением в iOS оказалось Waze, в то время как это место в Android принадлежало Telegram. Для получения этих данных Appthority проанализировала миллионы результатов проверок мобильной безопасности, которые она выполняет для своих корпоративных клиентов.
"Наш последний отчет подтвердил, что риски, связанные с чрезмерным сбором данных и совместным использованием широко распространенных социальных и коммуникационных приложений, обычно высоки. Наша цель - помочь командам безопасности лучше защищать свои данные и сотрудников и принимать более обоснованные решения в области безопасности", - сказал Сет Харди, директор по исследованиям в области безопасности в AppRelease.
В большинстве приложений, включенных в черный список, ранее были обнаружены утечка данных или выполнение других подозрительных действий. Среди этих подозрительных действий - отказ от HTTPS-шифрования по умолчанию.
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Аналитики отмечают, что мессенджеры может использоваться злоумышленниками и мошенниками для доступа к персональным данным пользователей. Appthority оценивает приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят приложения, которые не соблюдают заявленную политику конфиденциальности или запрашивают у пользователей много прав.
Аналитическая компания Appthority составила антирейтинг приложений на Android и iOS за второй квартал 2018 года, который возглавили два мессенджера.
WhatsApp Messenger и Facebook Messenger назвали двумя самыми рискованными приложениями, как для iOS, так и для Android, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Оба этих приложения входят в пятерку самых популярных приложений на обеих платформах.
Третьим наиболее опасным приложением в iOS оказалось Waze, в то время как это место в Android принадлежало Telegram. Для получения этих данных Appthority проанализировала миллионы результатов проверок мобильной безопасности, которые она выполняет для своих корпоративных клиентов.
"Наш последний отчет подтвердил, что риски, связанные с чрезмерным сбором данных и совместным использованием широко распространенных социальных и коммуникационных приложений, обычно высоки. Наша цель - помочь командам безопасности лучше защищать свои данные и сотрудников и принимать более обоснованные решения в области безопасности", - сказал Сет Харди, директор по исследованиям в области безопасности в AppRelease.
В большинстве приложений, включенных в черный список, ранее были обнаружены утечка данных или выполнение других подозрительных действий. Среди этих подозрительных действий - отказ от HTTPS-шифрования по умолчанию.
Читайте также: Huawei раскрыла дату анонса флагманского мобильного процессора
Аналитики отмечают, что мессенджеры может использоваться злоумышленниками и мошенниками для доступа к персональным данным пользователей. Appthority оценивает приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят приложения, которые не соблюдают заявленную политику конфиденциальности или запрашивают у пользователей много прав.
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