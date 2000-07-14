Раздел: Технологии
В WhatsApp ввели новое ограничение
В мессенджере ограничили количество пересылок одного сообщения до 20.
В WhatsApp посчитали, что хотят оставить сервис тем, чем он должен быть с самого начала — приложением для частных переписок. Эта мысль пришла после того, как в результате ряда массовых рассылок реально погибли люди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Ограничения появились после серии убийств в Индии, вызванных распространением ложных новостей в мессенджере. С апреля 2018 года местные жители забили до смерти как минимум 17 человек, заподозрив их в похищении детей.
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Поэтому пользователи WhatsApp по всему миру теперь могут переслать одно сообщение не более чем в 20 групп. А в Индии установлено ещё более строгое ограничение — не более 5 пересылок.
В WhatsApp посчитали, что хотят оставить сервис тем, чем он должен быть с самого начала — приложением для частных переписок. Эта мысль пришла после того, как в результате ряда массовых рассылок реально погибли люди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Ограничения появились после серии убийств в Индии, вызванных распространением ложных новостей в мессенджере. С апреля 2018 года местные жители забили до смерти как минимум 17 человек, заподозрив их в похищении детей.
Читайте также:Apple устранила уязвимость в безопасности iPhone
Поэтому пользователи WhatsApp по всему миру теперь могут переслать одно сообщение не более чем в 20 групп. А в Индии установлено ещё более строгое ограничение — не более 5 пересылок.
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