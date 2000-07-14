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Раздел: Технологии  
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В WhatsApp ввели новое ограничение

В WhatsApp ввели новое ограничениеВ мессенджере ограничили количество пересылок одного сообщения до 20.

В WhatsApp посчитали, что хотят оставить сервис тем, чем он должен быть с самого начала — приложением для частных переписок. Эта мысль пришла после того, как в результате ряда массовых рассылок реально погибли люди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Ограничения появились после серии убийств в Индии, вызванных распространением ложных новостей в мессенджере. С апреля 2018 года местные жители забили до смерти как минимум 17 человек, заподозрив их в похищении детей.

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Поэтому пользователи WhatsApp по всему миру теперь могут переслать одно сообщение не более чем в 20 групп. А в Индии установлено ещё более строгое ограничение — не более 5 пересылок.
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 Теги: WhatsApp, ограничение

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Сегодня, 21:52 » Автор: Ирина Шевченко
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