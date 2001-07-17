Раздел: Технологии
Стало известно, когда появится первый смартфон с гибким экраном
У новинки будет 7-дюймовый дисплей
Корпорация Samsung в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся экраном, который будет складываться как книжка. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
У новинки будет 7-дюймовый дисплей, который можно будет согнуть пополам, до размера бумажника, а также аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана. В сложенном виде на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей, на задней панели разместятся камеры. Судя по слухам, разработка гаджета началась в 2011 году, он планировался к релизу в конце 2016 года, но выход телефона неоднократно переносился .
Читайте также: Xiaomi выпустит смартфон с гибким экраном
Разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»), предположительно, она поступит на прилавки по цене в 1500 долларов. Высокая цена позволит гаджету стать нишевым продуктом, в частности, для геймеров. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.
Корпорация Samsung в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся экраном, который будет складываться как книжка. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
У новинки будет 7-дюймовый дисплей, который можно будет согнуть пополам, до размера бумажника, а также аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана. В сложенном виде на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей, на задней панели разместятся камеры. Судя по слухам, разработка гаджета началась в 2011 году, он планировался к релизу в конце 2016 года, но выход телефона неоднократно переносился .
Читайте также: Xiaomi выпустит смартфон с гибким экраном
Разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»), предположительно, она поступит на прилавки по цене в 1500 долларов. Высокая цена позволит гаджету стать нишевым продуктом, в частности, для геймеров. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
258
0
Также советуем посмотреть
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
Оставьте свой комментарий