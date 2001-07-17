Стало известно, когда появится первый смартфон с гибким экраном

У новинки будет 7-дюймовый дисплей



Корпорация Samsung в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся экраном, который будет складываться как книжка. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники, пишет



У новинки будет 7-дюймовый дисплей, который можно будет согнуть пополам, до размера бумажника, а также аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана. В сложенном виде на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей, на задней панели разместятся камеры. Судя по слухам, разработка гаджета началась в 2011 году, он планировался к релизу в конце 2016 года, но выход телефона неоднократно переносился .



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Разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»), предположительно, она поступит на прилавки по цене в 1500 долларов. Высокая цена позволит гаджету стать нишевым продуктом, в частности, для геймеров. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Корпорация Samsung в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся экраном, который будет складываться как книжка. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua У новинки будет 7-дюймовый дисплей, который можно будет согнуть пополам, до размера бумажника, а также аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана. В сложенном виде на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей, на задней панели разместятся камеры. Судя по слухам, разработка гаджета началась в 2011 году, он планировался к релизу в конце 2016 года, но выход телефона неоднократно переносился .Разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»), предположительно, она поступит на прилавки по цене в 1500 долларов. Высокая цена позволит гаджету стать нишевым продуктом, в частности, для геймеров. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.



