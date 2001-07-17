Раздел: Технологии
Владельцы iPhone смогут «заряжаться» мгновенно
Разработанное устройство обладает специальными датчиками.
Группа учёных из Университета Аделаиды разработали революционную технологию мгновенной зарядки смартфонов, которой вскоре смогут воспользоваться пользователи продукции Apple. За основу специалисты взяли принципы скоростного перемещения заряда и квантовую запутанность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.
Один из разработчиков Джеймс Квах рассказал, что на начальном этапе планировалось создать квантовую супер-батарею для поддержки технологии использования возобновляемых источников энергии. Однако позже специалисты пришли к выводу, что сначала необходимо решить главную проблему обладателей смартфонов — долгий процесс зарядки.
В отличие от обычных батарей, которым требуется одинаковое время для зарядки, несмотря на их количество, то в теории, квантовые батареи будут заряжаться настолько быстро, насколько много их будет.
«Если одна квантовая батарея заряжается за час, то две-за 30 минут, три-за 20 минут и так далее. Если бы у вас было 10 тысяч батарей, они бы заряжались менее чем за секунду», — пояснил доктор Квах.
По его словам, это возможно благодаря особенности квантовой механики, известной как запутанность. Если запутать два объекта, они теряют свои индивидуальные свойства.
«Именно из-за запутанности становится возможным ускорить процесс зарядки аккумулятора», — отметил специалист.
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Оно должно заменить «родную» батарею iPhone.
На данный момент доктор Квах и его коллеги изучают уровень безопасности использования такого вида зарядки и испытывают прототипы с пониженным уровнем энергопотребления.
Группа учёных из Университета Аделаиды разработали революционную технологию мгновенной зарядки смартфонов, которой вскоре смогут воспользоваться пользователи продукции Apple. За основу специалисты взяли принципы скоростного перемещения заряда и квантовую запутанность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.
Один из разработчиков Джеймс Квах рассказал, что на начальном этапе планировалось создать квантовую супер-батарею для поддержки технологии использования возобновляемых источников энергии. Однако позже специалисты пришли к выводу, что сначала необходимо решить главную проблему обладателей смартфонов — долгий процесс зарядки.
В отличие от обычных батарей, которым требуется одинаковое время для зарядки, несмотря на их количество, то в теории, квантовые батареи будут заряжаться настолько быстро, насколько много их будет.
«Если одна квантовая батарея заряжается за час, то две-за 30 минут, три-за 20 минут и так далее. Если бы у вас было 10 тысяч батарей, они бы заряжались менее чем за секунду», — пояснил доктор Квах.
По его словам, это возможно благодаря особенности квантовой механики, известной как запутанность. Если запутать два объекта, они теряют свои индивидуальные свойства.
«Именно из-за запутанности становится возможным ускорить процесс зарядки аккумулятора», — отметил специалист.
Читайте также: iPhone 2018 будут быстрее заряжаться
Оно должно заменить «родную» батарею iPhone.
На данный момент доктор Квах и его коллеги изучают уровень безопасности использования такого вида зарядки и испытывают прототипы с пониженным уровнем энергопотребления.
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