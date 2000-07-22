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Раздел: Технологии  
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Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов

Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфоновSamsung может представить не две, а три модификации устройства.

Корейский ресурс The Bell сообщил о том, что компания Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов Galaxy S и фаблета Galaxy Note в единое семейство продуктов. По мнению экспертов, в сложившихся рыночных условиях совмещение названных серий устройств будет выгодным для Samsung по нескольким причинам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В частности, объединение Galaxy S и Galaxy Note позволит сократить маркетинговые и производственные расходы, а следовательно, повысить прибыльность мобильного подразделения. Кроме того, в последнее время многие покупатели отказываются от приобретения фаблета Galaxy Note, отдавая предпочтение смартфонам Galaxy S в версии "плюс".

Таким образом, предполагается, что Samsung при выпуске следующего поколения аппаратов Galaxy S может представить не две, а три модификации устройства. При этом старшая версия будет предлагаться в комплекте с пером S Pen.

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Стоит отметить, что в прошлом году, по подсчетам Gartner, поставки "умных" сотовых аппаратов Samsung оказались на отметке 321 миллион штук. Южнокорейский гигант с долей в 20,9% занял лидирующее положение на рынке. В 2018 году компания Samsung планирует реализовать от 320 до 350 миллионов смартфонов.

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 Теги: Samsung, флагман, смартфон

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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