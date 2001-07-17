Huawei догоняет Apple по продажам

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Huawei обошла Apple по продажам смартфонов С июня Huawei заняла второе место после компании Samsung, вытеснив американского гиганта Apple на третье место.