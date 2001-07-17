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Раздел: Технологии  
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Huawei догоняет Apple по продажам

Huawei догоняет Apple по продажамКитайская компания Huawei наступает на пятки американской Apple в гонке за количеством проданных смартфонов.

За первые полгода 2018-го Huawei продала 100 миллионов смартфонов. При этом до конца года компания планирует продать 200 миллионов телефонов. О таких амбициозных планах заявил генеральный директор Huawei Ричард Юй, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Apple в прошлом году продала 215,8 миллиона своих iPhone. Поэтому в этом году Huawei планирует сравняться с американской компанией по количеству проданных смартфонов.

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Отметим, что Huawei почти вплотную приблизился к Apple во втором квартале 2018 года. Китайская компания продала 38,5 миллионов своих гаджетов против 41 миллионов, проданных американцами.
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 Теги: Huawei, Apple

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Сегодня, 10:11 » Автор: Татьяна Ларина
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