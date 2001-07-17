Раздел: Технологии
Появились новые "живые" снимки Samsung Galaxy Note 9
Вслед за рендерами Samsung Galaxy Note 9 в фиолетовой расцветке источники слили в Сеть новую порцию «живых» фото смартфона.
Чуть больше двух недель остаётся до официальной презентации Samsung Galaxy Note 9, которая пройдёт в Нью-Йорке. И чем меньше времени остаётся до анонса, тем больше в Сети появляется информации о новом смартфоне и его фотографий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Вслед за рендерами Samsung Galaxy Note 9 в фиолетовой расцветке источники слили в Сеть новую порцию «живых» фото смартфона. На одном из фото запечатлена лицевая сторона с открытым на дисплее разделом «Об устройстве», а на другом снимке смартфон продемонстрирован с тыльной стороны. Там можно заметить сканер отпечатков пальцев, который изменил своё расположение. Теперь он находится под двойной основной камерой, а не рядом с ней, как у Samsung Galaxy Note 8.
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По слухам, Samsung Galaxy Note 9 получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона), до 8 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт встроенной памяти, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч. Он будет поставляться в комплекте с новым стилусом S Pen с поддержкой Bluetooth.
Чуть больше двух недель остаётся до официальной презентации Samsung Galaxy Note 9, которая пройдёт в Нью-Йорке. И чем меньше времени остаётся до анонса, тем больше в Сети появляется информации о новом смартфоне и его фотографий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Вслед за рендерами Samsung Galaxy Note 9 в фиолетовой расцветке источники слили в Сеть новую порцию «живых» фото смартфона. На одном из фото запечатлена лицевая сторона с открытым на дисплее разделом «Об устройстве», а на другом снимке смартфон продемонстрирован с тыльной стороны. Там можно заметить сканер отпечатков пальцев, который изменил своё расположение. Теперь он находится под двойной основной камерой, а не рядом с ней, как у Samsung Galaxy Note 8.
Читайте также: В Сети появились снимки Samsung Galaxy Note 7R
По слухам, Samsung Galaxy Note 9 получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона), до 8 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт встроенной памяти, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч. Он будет поставляться в комплекте с новым стилусом S Pen с поддержкой Bluetooth.
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