Раздел: Технологии
В Беларуси изобрели "суперкомпьютер"
Учёные также разработали опытный образец суперкомпьютера для центров обработки данных.
В Национальной академии наук Беларуси разработали опытный образец офисного суперкомпьютера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Появлению этого образца предшествовало создание экспериментальной модели суперкомпьютера.
«Опытный образец офисного суперкомпьютера уже разработан и прошел предварительные испытания. По своим характеристикам он превзошел экспериментальный. Если заявленная пиковая производительность экспериментального образца — не менее 10 Тфлопс, у опытного — не менее 15 Тфлопс», — рассказал заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.
Кроме этого, до 6 терабайт увеличили ёмкость памяти. На сентябрь 2018-го запланированы приёмочные испытания, после которых запустят мелкосерийное производство. По словам Сергея Кругликова, потенциальные покупатели уже проявляют интерес к разработке.
Читайте также: Японцы создадут самый быстрый в мире суперкомпьютер
Учёные также разработали опытный образец суперкомпьютера для центров обработки данных. Его предполагают установить в подразделении института — республиканском суперкомпьютерном центре.
В Национальной академии наук Беларуси разработали опытный образец офисного суперкомпьютера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Появлению этого образца предшествовало создание экспериментальной модели суперкомпьютера.
«Опытный образец офисного суперкомпьютера уже разработан и прошел предварительные испытания. По своим характеристикам он превзошел экспериментальный. Если заявленная пиковая производительность экспериментального образца — не менее 10 Тфлопс, у опытного — не менее 15 Тфлопс», — рассказал заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.
Кроме этого, до 6 терабайт увеличили ёмкость памяти. На сентябрь 2018-го запланированы приёмочные испытания, после которых запустят мелкосерийное производство. По словам Сергея Кругликова, потенциальные покупатели уже проявляют интерес к разработке.
Читайте также: Японцы создадут самый быстрый в мире суперкомпьютер
Учёные также разработали опытный образец суперкомпьютера для центров обработки данных. Его предполагают установить в подразделении института — республиканском суперкомпьютерном центре.
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