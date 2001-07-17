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Раздел: Технологии  
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Microsoft побил уникальный рекорд

Microsoft побил уникальный рекорд Годовая выручка компании выросла на 14%.

Прибыль корпорации Microsoft по итогам финансового года впервые в истории превысила 100 млрд долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого финансового квартала составила 8,8 млрд долларов по сравнению с 8,07 млрд долларов годом ранее. Квартальная выручка Microsoft выросла на 17% – до 30,1 млрд долларов, что превышает прогноз рынка.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла на 23% – до 9,6 млрд долларов. При этом продажи Azure увеличились на 89%, продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 26%.

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Годовая выручка компании выросла на 14% – до 110,4 млрд долларов. Капитализация компании превышает 800 млрд долларов. Рыночная стоимость Microsoft Corp. в последующие 12 месяцев может превысить 1 трлн долларов, полагают аналитики банка Morgan Stanley.
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 Теги: Microsoft, рекорд

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Сегодня, 19:53 » Автор: Едгар Букмирза
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