Раздел: Технологии
Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфоны
В старых телефонах использовали никель-кадмиевые батареи.
Многие пользователи заряжают свои смартфоны, используя советы для обычных кнопочных телефонов. То есть разряжают смартфон до 0%. Однако, так заряжать смартфоны неправильно.
В этом убеждают эксперты GSMArena, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Дело в том, что в старых телефонах использовали никель-кадмиевые батареи, которые имели так называемый "эффект памяти". Поэтому их нужно было полностью разрядить и зарядить до 100%.
Современные смартфоны имеют литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, которые лишены проблемы "эффекта памяти", поэтому готовы работать сразу "из коробки" без разгона.
Как утверждают эксперты GSMArena, для таких батарей 100% зарядка вредна. Оптимально заряжать устройство на уровне 40-30%.
Также эксперты не рекомендуют играть в игры на смартфоне во время зарядки, ведь видеоигры сильно нагревают процессор от чего нагревается батарея – это негативно влияет на смартфон.
Читайте также: Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфона
А вот оставлять на ночь смартфон на подзарядке не опасно, говорят эксперты. Главное использовать фирменную зарядку – она имеет механизм защиты от перегрева.
Многие пользователи заряжают свои смартфоны, используя советы для обычных кнопочных телефонов. То есть разряжают смартфон до 0%. Однако, так заряжать смартфоны неправильно.
В этом убеждают эксперты GSMArena, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Дело в том, что в старых телефонах использовали никель-кадмиевые батареи, которые имели так называемый "эффект памяти". Поэтому их нужно было полностью разрядить и зарядить до 100%.
Современные смартфоны имеют литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, которые лишены проблемы "эффекта памяти", поэтому готовы работать сразу "из коробки" без разгона.
Как утверждают эксперты GSMArena, для таких батарей 100% зарядка вредна. Оптимально заряжать устройство на уровне 40-30%.
Также эксперты не рекомендуют играть в игры на смартфоне во время зарядки, ведь видеоигры сильно нагревают процессор от чего нагревается батарея – это негативно влияет на смартфон.
Читайте также: Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфона
А вот оставлять на ночь смартфон на подзарядке не опасно, говорят эксперты. Главное использовать фирменную зарядку – она имеет механизм защиты от перегрева.
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