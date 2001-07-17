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Раздел: Технологии  
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«Укртелеком» планирует убрать стационарные телефоны

«Укртелеком» планирует убрать стационарные телефоны Для пользователей сети изменится только телефонный аппарат.

«Укртелеком» предлагает своим абонентам заменить стационарные телефоны мобильными. Проект запустят в тестовом режиме в регионах с частыми кражами медного кабеля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1tv.kr.ua.

Решение «Укртелекома» о запуске пилотного проекта поддержала Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации. Задумку реализуют с помощью оператора «ТриМоб». При этом у абонентов сохранится их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров. Также им будут доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию.

Его можно приобрести или взять в аренду за одну гривну в месяц у оператора. Такое предложение доступно всем абонентам.

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Изменения планируют для того, чтобы восстановить фиксированную телефонию в тех местах, где часто воруют кабель. Ведь с помощью мобильной связи восстановление стационарной телефонии не требует его использования. В тестовом режиме проект начнут вводить в августе этого года. Он продлится три месяца. В случае положительных результатов оператор сможет воплощать решения и в других регионах.
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 Теги: Укртелеком, телефон

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Сегодня, 22:57 » Автор: Едгар Букмирза
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