Раздел: Технологии
Google работает над универсальной ОС
Работа над Fuchsia началась в 2016 году.
Компания Google на протяжении последних двух лет работает над созданием операционной системы Fuchsia, которая в дальнейшем полностью заменит Android, сообщает Bloomberg. Отмечается, что все эти годы разработка шла в полутайном режиме, но в последнее время команда проекта начала расти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Операционная система разрабатывается для лучшего управления голосом, более частых обновлений настроек безопасности и будет одинаково выглядеть на всех устройствах: от ноутбуков до маленьких сенсоров. Разработчики нацелены на создание операционной системы, которая будет работать на всех типах устройств от компьютеров до "умных" колонок и систем управления "умным" домом. На данный момент в команду проекта входят 100 человек.
Читайте также: Презентация новых смартфонов Google: онлайн-трансляция
Отмечается, что на данный момент под управлением Android работает около 85% мобильных устройств. Внедрение Fuchsia в качестве замены Android будет постепенным: сначала ее внедрят в устройства для управления "умным" домом, затем Google начнет выпускать ноутбуки под управлением операционной системы, а через пять лет может и вовсе отказаться от дальнейшей разработки Android.
Компания Google на протяжении последних двух лет работает над созданием операционной системы Fuchsia, которая в дальнейшем полностью заменит Android, сообщает Bloomberg. Отмечается, что все эти годы разработка шла в полутайном режиме, но в последнее время команда проекта начала расти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Операционная система разрабатывается для лучшего управления голосом, более частых обновлений настроек безопасности и будет одинаково выглядеть на всех устройствах: от ноутбуков до маленьких сенсоров. Разработчики нацелены на создание операционной системы, которая будет работать на всех типах устройств от компьютеров до "умных" колонок и систем управления "умным" домом. На данный момент в команду проекта входят 100 человек.
Читайте также: Презентация новых смартфонов Google: онлайн-трансляция
Отмечается, что на данный момент под управлением Android работает около 85% мобильных устройств. Внедрение Fuchsia в качестве замены Android будет постепенным: сначала ее внедрят в устройства для управления "умным" домом, затем Google начнет выпускать ноутбуки под управлением операционной системы, а через пять лет может и вовсе отказаться от дальнейшей разработки Android.
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