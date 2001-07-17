Раздел: Технологии
Samsung Galaxy Note 9 показали на «живых» снимках
Презентация смартфона состоится 9 августа.
В Сети появились живые снимке еще неанонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9. Презентация гаджета состоится 9 августа, а 14 августа он будет доступен для предзаказа. Что касается свободной продажи, то она начнется с 24 августа. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По предварительной информации, гаджет получил 6,3-дюймовый дисплей Super AMOLED, разрешение которого составляет 1440 x 2960.
В основу смартфона положены процессоры Exynos 9810 и Snapdragon 821, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной - 64 ГБ.
Основная камера будет двойной с разрешением 12+12 Мп, а фронтальная получит разрешение 8 Мп.
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Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Стоимость гаджета будет стартовать от отметки в $ 960.
В Сети появились живые снимке еще неанонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9. Презентация гаджета состоится 9 августа, а 14 августа он будет доступен для предзаказа. Что касается свободной продажи, то она начнется с 24 августа. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По предварительной информации, гаджет получил 6,3-дюймовый дисплей Super AMOLED, разрешение которого составляет 1440 x 2960.
В основу смартфона положены процессоры Exynos 9810 и Snapdragon 821, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной - 64 ГБ.
Основная камера будет двойной с разрешением 12+12 Мп, а фронтальная получит разрешение 8 Мп.
Читайте также: Искусственный интеллект научился предсказывать реакции химических элементов
Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Стоимость гаджета будет стартовать от отметки в $ 960.
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