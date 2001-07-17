Раздел: Технологии
Капсула Hyperloop установила новый рекорд
Hyperloop Pod competition был запущен в 2015 году.
Рекорд был установлен в рамках очередного этапа конкурса SpaceX Hyperloop Pod competition. В августе прошлого года WARR Hyperloop также установила рекорд, разогнав прототип капсулы до 324 километров в час: новый же рекорд — 457 км/ч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА.
Участвующие команды разрабатывают концепт Hyperloop — сверхбыстрые капсулы, движущиеся по специальным трубам, — который был предложен в 2013 году Илоном Маском (предполагается, что с помощью транспортной системы Hyperloop в будущем удастся перемещать пассажиров и грузы со скоростью около 1 200 километров в час). Прототипы капсулы участники пробуют разогнать в тестовой 1,2-километровой трубе в Хоторне, Калифорния.
В декабре прошлого года компания Virgin Hyperloop One сумела разогнать свою капсулу до рекордных 387 км/ч на частном тестовом треке. Прототип капсулы команды WARR Hyperloop, установивший новый рекорд, сильно уступает в размерах разработке Virgin Hyperloop One: в высоту он достигает всего 30 сантиметров, а в длину — два метра.
Читайте также: Капсула Hyperloop смогла разогнаться до рекордной скорости
Разумеется, такой прототип вряд ли найдет практическое применение, однако WARR рассматривает данную капсулу, скорее, как испытательную модель для технологий, которые будут необходимы в будущем для успешной реализации системы Hyperloop.
Рекорд был установлен в рамках очередного этапа конкурса SpaceX Hyperloop Pod competition. В августе прошлого года WARR Hyperloop также установила рекорд, разогнав прототип капсулы до 324 километров в час: новый же рекорд — 457 км/ч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА.
Участвующие команды разрабатывают концепт Hyperloop — сверхбыстрые капсулы, движущиеся по специальным трубам, — который был предложен в 2013 году Илоном Маском (предполагается, что с помощью транспортной системы Hyperloop в будущем удастся перемещать пассажиров и грузы со скоростью около 1 200 километров в час). Прототипы капсулы участники пробуют разогнать в тестовой 1,2-километровой трубе в Хоторне, Калифорния.
В декабре прошлого года компания Virgin Hyperloop One сумела разогнать свою капсулу до рекордных 387 км/ч на частном тестовом треке. Прототип капсулы команды WARR Hyperloop, установивший новый рекорд, сильно уступает в размерах разработке Virgin Hyperloop One: в высоту он достигает всего 30 сантиметров, а в длину — два метра.
Читайте также: Капсула Hyperloop смогла разогнаться до рекордной скорости
Разумеется, такой прототип вряд ли найдет практическое применение, однако WARR рассматривает данную капсулу, скорее, как испытательную модель для технологий, которые будут необходимы в будущем для успешной реализации системы Hyperloop.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
520
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Оставьте свой комментарий