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Раздел: Технологии  
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Huawei готовит мощнейший процессор для смартфонов

Huawei готовит мощнейший процессор для смартфоновУ Kirin 980 будет нейронный процессор второго поколения.

Появились первые сведения о новой флагманской однокристальной системе от Huawei — HiSilicon Kirin 980. Если верить источникам, разработка получит восьмиядерный центральный процессор тактовой частотой 2,8 ГГц.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CHIP.RU.

Он будет содержать четыре ядра ARM Cortex-A77 и четыре ARM Cortex-A55. Поговаривают, что Kirin 980 станет первой однокристальной системой компании Huawei с графическим процессором собственной разработки.

Данному GPU приписывают производительность в 1,5 раза больше, чем у Adreno 630, используемого в нынешней флагманской платформе от Qaulcomm — Snapdragon 845.

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Также у Kirin 980 будет нейронный процессор второго поколения, что позволит оснастить смартфоны на основе данной системы более продвинутыми функциями с применением искусственного интеллекта.
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 Теги: Kirin 980, смартфон, Huawei, процессор

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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