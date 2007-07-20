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Раздел: Технологии  
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Рассекречена внешность новых смарт-часов от Samsung

Рассекречена внешность новых смарт-часов от SamsungПрезентация гаджета ожидается одновременно с Galaxy Note 9.

В Сети появилось изображение новых Galaxy Watch до официального анонса. Снимок случайно опубликовала компания Samsung, после чего оперативно удалила. Тем не менее, он успел распространиться в Интернете. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ожидается, что новые Galaxy Watch будут представлены одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note9.

Изображение демонстрирует часы в цвете "розовое золото". Никаких деталей об устройстве, а также характеристик, пока нет.

Презентация часов и смартфона должна пройти 9 августа в Нью-Йорке, в рамках мероприятия Samsung Unpacked.

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Ранее сообщалось, что Samsung объединит в одну линейки флагманских смартфонов Galaxy S и Note.
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 Теги: Samsung, Galaxy Watch

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Сегодня, 14:16 » Автор: Богдан Процив
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